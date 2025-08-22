PUBLICIDAD

22 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Salta

Viento Zonda en Salta: desesperación de vecinos en la zona de San Luis y animales afectados

Los incendios consumieron pastizales colindantes al aeropuerto Martín Miguel de Güemes, lo que agravó el temor entre los residentes del barrio ampliación Casa del Sol.
Viernes, 22 de agosto de 2025 19:07
Un baldío colindante al aeropuerto también fue afectado por el fuego. W. Echazú
El viento Zonda afectó a cientos de personas en Salta y generó gran preocupación en la zona camino a San Luis. En la ampliación de barrio Casa del Sol, a pocos metros del aeropuerto Martín Miguel de Güemes, vecinos vivieron momentos de desesperación ante el avance de las llamas. También hubo animales afectados por la situación.

Los incendios consumieron pastizales colindantes al aeropuerto Martín Miguel de Güemes, lo que agravó el temor entre los residentes. También se registraron animales descompuestos en medio del fuego, una situación que incrementó la angustia de la comunidad.

Los habitantes de la zona comentaron a El Tribuno que temían perder sus viviendas mientras el fuego avanzaba favorecido por las ráfagas del Zonda.

 

Vecinos de la ampliación barrio Casa del Sol también se vieron afectados. W. Echazú

Ayuda entre vecinos e indignación

"Tuve que sacar manguera para ayudar a mi vecino porque al fondo de la casa de mi vecino hay baldíos y está lleno de yuyos. Y se prendió fuego", dijo Claudia, una vecina de la zona a este medio.

Claudia dijo que en diferentes oportunidades denunció que nadie se hace cargo del baldío y que está al lado de una de las pistas del aeropuerto. "Mandan a pastear a los caballos acá y está el aeropuerto".
 

