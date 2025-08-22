El viento Zonda en Salta complicó a vecinos cerca del aeropuerto: una mujer lucha contra el fuego

La tarde de este viernes, el viento Zonda volvió a hacerse sentir en Salta y generó múltiples inconvenientes en distintos puntos de la ciudad. Uno de los focos ígneos se registró en la zona del barrio El Recodo camino a San Luis, a pocos metros del aeropuerto Martín Miguel de Güemes, donde una vecina de edad avanzada intentaba contener las llamas que avanzaban sobre su terreno. Bomberos pasaron de largo a sofocar otros incendios, pero luego arribaron a su domicilio.

Parte del terreno quemándose en la zona del aeropuerto salteño. W. Echazú

La mujer, con la ayuda de algunos baldes de agua, procuraba evitar que el fuego consuma por completo su propiedad. Sin embargo, la tarea se le hizo cuesta arriba ya que en el lugar se produjo un corte en el suministro de agua y únicamente contaba con una pequeña reserva que había guardado previamente.

La ayuda de Bomberos llegó tras la angustia de la mujer. W. Echazú

Mientras esperaba a Bomberos, combatió el fuego con El Tribuno

Un equipo periodístico de El Tribuno ayudó a la mujer a combatir el fuego y vio pasar a unidades de Bomberos por la zona, aunque no frenaron a ayudar a la mujer sino que continuaron su recorrido hacia otros focos de incendio de mayor magnitud. La espera de asistencia generó preocupación, ya que las condiciones del viento y la sequedad del terreno facilitaban la propagación de las llamas. Sin embargo minutos después arribaron al lugar.

Mientras esperaba a Bomberos, la mujer sofocaba las llamas con baldes pero tiene poca agua. W. Echazú

El episodio refleja el impacto del Zonda en las inmediaciones de la ciudad y las dificultades que enfrentan los vecinos más vulnerables frente a un fenómeno climático que suele complicar la seguridad y la salud en la región.

Finalmente llegaron los Bomberos para apagar el fuego de los terrenos. W. Echazú



