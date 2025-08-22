Incendio en Villa Los Sauces: varias casas afectadas y hay desesperación entre los vecinos

Un incendio está afectando a varias viviendas en Villa Los Sauces, particularmente en las inmediaciones de la cancha Calchaquí, donde el foco de fuego se ha expandido rápidamente debido al viento Zonda que azota la ciudad.

Los vecinos señalaron que la situación es alarmante, ya que el fuego avanza y afecta diversas casas, poniendo en riesgo la vida de varias familias.

La comunidad, unida en medio de la emergencia, ha solicitado ayuda urgente, especialmente en lo que respecta al suministro de agua para sofocar el incendio.

Con baldes y botellas, los vecinos han hecho todo lo posible para contener las llamas, pero los recursos son limitados y el riesgo sigue aumentando en el barrio.

Eugenia, vecina de la zona, relató a El Tribuno: “Desde el mediodía estamos luchando contra el fuego. Todos los vecinos entramos a ayudar, los chicos están asustados y corren para todos lados”.

Foto: Walter Echazú

La desesperación se apodera de la comunidad, que recuerda el devastador incendio ocurrido el 20 de junio, cuando varias casas fueron consumidas por las llamas. “Esto se prende y se apaga. Hay varias casas en riesgo. Si no fuera por los jóvenes, estaríamos en peligro en este momento. Le pedimos que nos ayuden”, expresó Cintia, otra vecina de la zona.

Foto: Walter Echazú

Mientras tanto, desde la Escuela América Latina, las autoridades educativas -según el relato de una mujer- pidieron a los padres que se dirijan a retirar a los estudiantes, ya que el fuego podría propagarse hacia el establecimiento. “Los niños corren riesgo. Es una desesperación, necesitamos ayuda”, dijo.

Foto: Walter Echazú

El fuego sigue activo y, a pesar de que se ha llamado a los bomberos y al Sistema de Emergencias 911, los vecinos denuncian demoras en la llegada de los equipos de socorro.

Foto: Walter Echazú

Foto: Walter Echazú

Foto: Walter Echazú