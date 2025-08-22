Viento zonda y ráfagas extremas azotarán a Salta: alerta amarilla en gran parte de la provincia

La provincia de Salta permanecerá durante todo este viernes bajo la influencia de un sistema de vientos intensos que obligó al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a lanzar varias alertas amarillas. El fenómeno impactará con distinta intensidad en diversas regiones, desde la Cordillera de los Andes y la Puna hasta los Valles y el área metropolitana. La temperatura máxima hoy tocará los 33 grados centígrados, según se anticipó.

Vientos extremos en la zona cordillerana

En la Cordillera de los Andes y las Punas de Cachi, La Poma, Los Andes, Molinos, Cafayate y San Carlos, los vientos del sector oeste soplarán entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que en sectores altos podrían superar los 100 km/h. La vigencia de esta advertencia rige entre las 6 y las 18 horas.

Viento Zonda en los Valles

Durante el mismo período, los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos estarán bajo la influencia del viento Zonda, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h. Este fenómeno, característico de las zonas montañosas, puede provocar aumento repentino de la temperatura, baja humedad relativa y reducción en la visibilidad, lo que incrementa el riesgo de incendios forestales.

Impacto en la Capital y el sur provincial

A partir de las 18 y hasta la medianoche, la Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, las zonas bajas de Chicoana, La Caldera, Rosario de Lerma y la región montañosa de Cafayate recibirán el ingreso de vientos del sector sur, con velocidades de entre 35 y 50 km/h y ráfagas superiores a los 70 km/h.

En tanto, los departamentos de Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera, junto con sectores de San Martín, Iruya, Orán, Santa Victoria y Rivadavia, también estarán alcanzados por la advertencia por viento Zonda durante la tarde y noche.

Recomendaciones del SMN

Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informados por los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y Defensa Civil. El viento Zonda, además de complicar la circulación vehicular, puede generar efectos nocivos en la salud, como sequedad en mucosas, dolores de cabeza y descompensaciones en personas vulnerables. Con este escenario, Salta vivirá una jornada marcada por la fuerza del viento y la necesidad de extremar precauciones para minimizar riesgos.