Milagroparaelmundo: el Milagro de los Enfermos emocionó con la ceremonia de la unción de los enfermos

Con una emotiva misa, monseñor Dan Bernacki, recibió a los devotos del Señor y la Virgen del Milagro que se acercaron a la parroquia de Lourdes en barrio Intersindical, para ser parte de esta ceremonia, que además contó con las imagenes peregrinas.

Durante la ceremonia, monseñor Bernacki llamó a los presentes a orar con fe, con devoción y recordando que esta celebración y la unicón de los enfermos, es un acto para aquellas personas que padecen una patología y que requieren de la bendición y el santificación de Jesús.

Con una ceremonia distentida, Monseñor supo llevar adelante las emociones de los presentes, donde los dolores físicos se hicieron sentir.

Foto: Javier Rueda

Desde personas adultos mayores a niños con dolencias de importancia, con problemas de movilidad, e incluso con la necesidad de contar con alguien que los asista, los presentes en esta ceremonia, vivieron un momento de relajación, de acompañamiento y de vivencia compartidas.

Foto: Javier Rueda

Una vez concluída la lectura del Santo Evangelio, monseñor Bernacki se dispuso a realizar una bendición general para todos los presentes, realizó la bendición del óleo y procedió a realizar la unción de los enfermos a todos los presentes.

Foto: Javier Rueda

Si bien las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro estarán en la parroquia hasta el domingo a la mañana, la misa con unción de los enfermos solo se realizó esta mañana desde las 10,30 y finalizó al mediodía, ante la presencia de tantos devotos.

La ceremonia de unción también contó con la presencia del padre Oscar Ossola, y otros tres religiosos que recorrieron cada una de las bancas y los pasillos, donde varias personas perdieron por algunos minutos la conciencia, ante la emoción del momento que estaban viviendo.

Cómo sigue el Milagro de los enfermos

La celebración del Milagro de los enfermos, continuará este sábado, con una nueva celebración religiosa a las 19,30 y posteriormente se realizará la procesión de antorchas a las 20,30 por las calles cercanas a la parroquia de Lourdes, en barrio Intersindical.

El domingo, la misa será a las 9,30, para despedir a las imágenes peregrinas del Señor y la Virgen del Milagro.

La agenda del Milagro 2025

29 de agosto: El Milagrito

Jornada especial dedicada a los niños de nivel inicial. La misa comenzará a las 10:30 hs, en un horario especial para celebrar a los más pequeños de la comunidad.

30 de agosto: Milagro de la Infancia y la Catequesis

Durante la mañana, se celebrará el Milagro de la Infancia, seguido en la tarde por el Milagro Juvenil, con una serie de actividades y misas dedicadas a los jóvenes y la formación catequética.

4 de septiembre: Inicia el recorrido de las imágenes peregrinas

Las imágenes peregrinas del Milagro comenzarán su recorrido por los barrios de la zona sudeste de la ciudad de Salta, llevando la devoción a todos los rincones de la comunidad.

6 al 14 de septiembre: Novena al Señor y la Virgen del Milagro

Se dará inicio a la Novena, con misas en diferentes horarios, en preparación para las festividades más importantes de la provincia.

13 de septiembre: Solemnidad de la Virgen del Milagro y Procesión de Penitencia

Este día se celebrará la solemnidad de la Virgen del Milagro, culminando con la tradicional Procesión de Penitencia, donde miles de fieles recorrerán las calles de la ciudad como acto de devoción y fe.

14 de septiembre: Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz

Se celebrará la Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, un momento de reflexión y oración para todos los creyentes.

15 de septiembre: Solemnidad del Señor del Milagro

La festividad más esperada, con la solemne Procesión Central y la renovación del Pacto de Fidelidad, donde la comunidad salteña reafirma su compromiso con la fe y la devoción al Señor del Milagro.