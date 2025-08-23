PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
23 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Torneo Clausura 2025
Jubilados y Pensionados
Liga Profesional Argentina
Expo Rural Salta
Nicolás Pino
El clima en Salta
Guillermo Francos
Rugby Championship
Javier Milei
Torneo Clausura 2025
Jubilados y Pensionados
Liga Profesional Argentina
Expo Rural Salta
Nicolás Pino
El clima en Salta
Guillermo Francos
Rugby Championship
Javier Milei

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR BLUE

$1320.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Expo Rural Salteña: actividades, espectáculos imperdibles y todo lo que se viene para este domingo 

Este domingo la Expo Rural Salteña ofrecerá una jornada llena de actividades destacadas, incluyendo campeonatos de peruanos y criollos, la tradicional misa de campo, el acto inaugural y una exhibición de destreza a cargo de la policía montada. 
Sabado, 23 de agosto de 2025 18:05
Foto: Lucas Tolaba
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Este domingo 24 de agosto, la 81º edición de la Expo Rural Salteña promete un día repleto de actividades, exhibiciones y propuestas para disfrutar en familia.

Este evento se está desarrollando del 21 al 24 de agosto de 2025 en el predio de la Sociedad Rural Salteña, ubicado en Gato y Mancha 1460, en la ciudad de Salta.

 

Foto: Lucas Tolaba

A partir de las 8, en la pista central, comenzarán los campeonatos de peruanos y criollos, destacando la destreza de los participantes en una jornada competitiva que atraerá la atención de los asistentes. A lo largo del día, los concursos continuarán con las pruebas de menores a las 110 y las competencias de Aparte Campero en el corral durante la mañana y tarde.

Foto: Lucas Tolaba

A las 12, todos los presentes podrán participar de la tradicional misa de campo, un momento de reflexión en un entorno único que caracteriza a la Expo Rural. Luego, a las 15, se dará inicio al acto inaugural en la pista central, seguido de una exhibición de destreza por parte de la policía montada, que demostrará su habilidad en la pista central, para cerrar el día con un espectáculo de gran nivel.

Foto: Lucas Tolaba

Además se podrá disfrutar de espacios de esparcimiento con stands de ventas y del patio gastronómico.

¡No te pierdas lo mejor de la Expo este domingo!

Foto: Lucas Tolaba

Las activiades del domingo 24 de agosto

  • Peruanos
    08:00–12:00 Campeonato — Pista Central
    09:00–13:00 Campeonatos — Pista Central
    11:00–12:00 Prueba de menores — Pista Central

  • Criollos
    08:00–14:00 Aparte Campero — Corral Aparte Campero

  • Institucional
    12:00–13:00 Misa de campo — Capilla SRS
    15:00–17:00 Acto inaugural — Pista Central
    15:00–17:00 Exhibición Policía Montada — Pista Central

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD