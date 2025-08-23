Expo Rural Salteña: actividades, espectáculos imperdibles y todo lo que se viene para este domingo 

Este domingo 24 de agosto, la 81º edición de la Expo Rural Salteña promete un día repleto de actividades, exhibiciones y propuestas para disfrutar en familia.

Este evento se está desarrollando del 21 al 24 de agosto de 2025 en el predio de la Sociedad Rural Salteña, ubicado en Gato y Mancha 1460, en la ciudad de Salta.

Foto: Lucas Tolaba

A partir de las 8, en la pista central, comenzarán los campeonatos de peruanos y criollos, destacando la destreza de los participantes en una jornada competitiva que atraerá la atención de los asistentes. A lo largo del día, los concursos continuarán con las pruebas de menores a las 110 y las competencias de Aparte Campero en el corral durante la mañana y tarde.

Foto: Lucas Tolaba

A las 12, todos los presentes podrán participar de la tradicional misa de campo, un momento de reflexión en un entorno único que caracteriza a la Expo Rural. Luego, a las 15, se dará inicio al acto inaugural en la pista central, seguido de una exhibición de destreza por parte de la policía montada, que demostrará su habilidad en la pista central, para cerrar el día con un espectáculo de gran nivel.

Foto: Lucas Tolaba

Además se podrá disfrutar de espacios de esparcimiento con stands de ventas y del patio gastronómico.

¡No te pierdas lo mejor de la Expo este domingo!

Foto: Lucas Tolaba

Las activiades del domingo 24 de agosto