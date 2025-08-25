Otra baja más: Unidad Popular se fue del frente Fuerza Patria y denuncia centralismo

El Instrumento Electoral por la Unidad Popular Salta resolvió en plenario abandonar la alianza Frente Fuerza Patria en el distrito salteño. La decisión se fundamenta en fuertes críticas a la composición del frente y al método de selección de candidatos, que —según denunciaron— respondió a “imposiciones centralistas” y no al consenso provincial.

Desde la conducción provincial remarcaron que la presencia del exgobernador Juan Manuel Urtubey en el armado fue un límite que no estaban dispuestos a aceptar. “Se trata de figuras de dudosa coherencia y alejadas de los intereses populares”, señalaron en un comunicado.

La fuerza también cuestionó el rol del Partido Justicialista nacional y de su intervención en Salta, a quienes responsabilizan de haber “designado a dedo” a los candidatos, desvirtuando el espíritu inicial del frente. “Otra vez el centralismo jugó y causó más daño que bien”, enfatizaron.

El partido cuestionó la inclusión de Juan Manuel Urtubey

Críticas internas y balance político

Para Unidad Popular, las candidaturas surgidas en Fuerza Patria “lejos están de ser una expresión del consenso, del compromiso y de la construcción de un espacio representativo del campo popular”. En cambio, consideran que responden a “los intereses de los factores de poder local”.

En esa línea, advirtieron que la dirigencia progresista no supo leer los motivos de la derrota electoral de 2023 y continúa “repitiendo fórmulas, nombres y prácticas que profundizan la crisis política general”.

Nueva estrategia en Salta

Al anunciar su salida, Unidad Popular ratificó que mantendrá una línea de acción destinada a ofrecer al electorado salteño una opción “genuina y comprometida con los intereses del pueblo”.

El espacio anticipó que trabajará con nuevas prácticas, valores y liderazgos, apostando a la renovación dirigencial y a un modelo político que busque “más democracia, más participación y una Salta integrada al siglo XXI con el objetivo del vivir bien”.