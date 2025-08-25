PUBLICIDAD

25 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Salud publica

Más de 2400 atenciones en hospitales de Salta: el tránsito volvió a ser el gran protagonista de las emergencias

Durante el último fin de semana más de 2400 personas fueron asistidas en guardias hospitalarias de la capital salteña. Los casos más graves estuvieron vinculados a accidentes de tránsito, que dejaron un alto número de heridos, en especial motociclistas.
Lunes, 25 de agosto de 2025 12:02
El Sistema de Emergencia Médica para Accidentes y Catástrofes (SAMEC) contabilizó 303 atenciones de emergencias.
El sistema sanitario de la ciudad de Salta vivió un intenso fin de semana, con 2438 consultas registradas entre el viernes 22 y el lunes 25 de agosto. Los hospitales y el SAMEC enfrentaron una fuerte presión por la diversidad de urgencias: desde cuadros respiratorios hasta heridas por arma blanca, pero con un denominador común que se repite cada fin de semana: los accidentes de tránsito.

SAMEC: 303 intervenciones en la vía pública

El Sistema de Emergencia Médica para Accidentes y Catástrofes (SAMEC) contabilizó 303 atenciones prehospitalarias. Las emergencias incluyeron heridos en siniestros viales, personas con pérdida de conocimiento, casos de violencia y asistencias en eventos multitudinarios.

San Bernardo: 41 heridos en siniestros viales

El hospital San Bernardo recibió 710 pacientes, de los cuales 138 debieron quedar internados. El dato más alarmante: 80 personas ingresaron por accidentes, entre ellas 41 por siniestros de tránsito. La mayoría fueron motociclistas (27), seguidos por automovilistas (8), ciclistas (3), transeúntes (2) y hasta un pasajero de transporte público.

Materno Infantil: 25 nacimientos y 165 casos respiratorios

El hospital Materno Infantil sumó 763 consultas, con 238 en adultos y 525 en pediatría. Entre los casos críticos, 165 fueron por problemas respiratorios y 82 por traumatismos. Además, nacieron 25 bebés durante el fin de semana.

Papa Francisco y Señor del Milagro

En el hospital Papa Francisco hubo 277 ingresos, entre ellos 15 accidentados en la vía pública y una persona herida con arma blanca.
El hospital Señor del Milagro atendió 353 urgencias, en su mayoría por cuadros de faringitis, gastroenteritis y dolor abdominal.

Arturo Oñativia y Ragone

El Arturo Oñativia registró 39 consultas, con prevalencia de cuadros de diabetes, abdomen agudo e hipertensión.
En tanto, el Miguel Ragone recibió 36 pacientes, todos por motivos psicológicos o psiquiátricos.

Emergencias que no ceden

El balance del fin de semana vuelve a poner en primer plano la problemática de la siniestralidad vial en Salta. Los motociclistas son las principales víctimas de los choques y caídas, lo que refleja la vulnerabilidad de este medio de transporte en la ciudad.

La cifra de más de 2400 atenciones en tres días muestra una demanda hospitalaria que no baja y que combina enfermedades estacionales, partos, casos psiquiátricos y hechos de violencia, pero en la que los accidentes de tránsito siguen ocupando un lugar central.

Temas de la nota

