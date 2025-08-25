PUBLICIDAD

corrupción en la cárcel de Villa Las Rosas
Homo Argentum
Milagro 2025
Javier Milei
Martín Menem
River Plate
femicidio de Nahir Klimasauskas
Clima en Salta
Liga Profesional Argentina
Salta

Abrió la segunda convocatoria de Potencia Argentina+ para formar a 100 líderes emergentes de todo el país

Potencia Argentina+ (PA+), la aceleradora de liderazgos políticos emergentes en Argentina, abrió la inscripción de su segunda convocatoria para la selección de 100 líderes de todo el país que estén comprometidos con la democracia, la transparencia y el bienestar social. 
Lunes, 25 de agosto de 2025 19:04
La primera experiencia, que se desarrolló entre octubre de 2024 y julio de este año, contó con la participación de 3 líderes salteños elegidos entre más de 6.200 aspirantes de todo el país: Martín Güemes, Secretario de Modernización de la provincia; Marianela Marinaro, Concejal de Rosario de la Frontera y diputada electa; y la dirigente Yesi Mamani.

_El programa se caracteriza por su espíritu multipartidario y federal y convoca a jóvenes dirigentes, militantes, referentes sociales y comunitarios, con la convicción de que la diversidad de trayectorias y orígenes es la base para construir liderazgos democráticos más sólidos y representativos.

La convocatoria está abierta hasta el 5 de septiembre, y quienes resulten seleccionados accederán a una beca completa de formación.

Quienes resulten seleccionados después de un proceso exhaustivo de selección accederán a una beca completa. La inscripción cierra el 5 de septiembre y ya hay más de 1.200 inscriptos.

“Nuestro desafío es acompañar a quienes ya están dando sus primeros pasos en la política y en la sociedad civil, brindándoles herramientas y redes que fortalezcan su capacidad de transformar la realidad en sus territorios”, destaca Santiago Bermúdez, Director Ejecutivo de Potencia Argentina.  

La primera experiencia, que se desarrolló entre octubre de 2024 y julio de este año, contó con más de 6.200 aspirantes de todo el país de los cuales se seleccionaron 107 personas de 22 provincias y más de 60 municipios.

"Es un honor haber sido uno de los becados seleccionados y haber tenido la posibilidad de conocer personas extraordinarias de distintas ideologías políticas que tienen en común un profundo amor por Argentina y una fuerte pasión por transformar la realidad.", afirmó Martín Güemes”.

Por su parte, Marianela Marinaro, expreso: “Me llenó de orgullo ver tantas personas trabajando por el bien común, la capacitación Modo Campaña nos brindó herramientas clave y nos hizo reflexionar sobre el verdadero sentido de la función pública”.

"No quiero ser solo una lideresa, quiero ser una cuidadora del futuro, una sembradora de caminos y este programa no me cambió: me afirmó, me organizó por dentro, me dio palabras para seguir haciendo lo que ya venía haciendo con el corazón lleno.”, reflexionó Yesi Mamani.

Potencia Argentina+ forma parte de Democracia+, una red regional de formación política conformada por la fundación VelezReyes+ y RenovaBR, que ya ha capacitado a miles de líderes en distintos países de América Latina. 

El programa se caracteriza por su espíritu multipartidario y federal, convocando a jóvenes dirigentes, militantes, referentes sociales y comunitarios de todo el país. Para la primera cohorte, se recibieron más de 6.200 inscripciones y se seleccionaron 107 perfiles de 22 provincias y 61 municipios.

 

El Programa, en detalle: 

En Argentina, Potencia Argentina+ inaugura una nueva cohorte intensiva de formación política, que combina dos encuentros presenciales en Buenos Aires y Córdoba, clases virtuales, talleres prácticos y espacios de debate.
Durante dos meses y medio, los líderes emergentes seleccionados participarán de 2 encuentros presenciales, 10 clases virtuales con especialistas, múltiples talleres prácticos de comunicación política y construcción de políticas públicas, espacios de debate para fortalecer el diálogo legislativo, e instancias de co-creación de proyectos de impacto comunitario.

Los ejes temáticos de la formación incluyen:
- Liderazgo con propósito (autoconocimiento, narrativa personal, construcción de equipos).
- Liderazgo democrático (diálogo, consensos, negociación).
- Liderazgo transformador (visión de futuro, trabajo en red, impacto comunitario).
- Comunicación política (storytelling, herramientas digitales, construcción de confianza).
- Tecnología y agenda futuro (innovación, ciencia y nuevas formas de interacción con la ciudadanía).

Datos clave
Cupo: 100 líderes de todo el país.
Modalidad: híbrida (virtual + presencial).
Período: última semana de septiembre a primera de diciembre.
Inscripción: https://potenciaargentina.org/inscribite-2025/

