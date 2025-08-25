Abrió la segunda convocatoria de Potencia Argentina+ para formar a 100 líderes emergentes de todo el país

La primera experiencia, que se desarrolló entre octubre de 2024 y julio de este año, contó con la participación de 3 líderes salteños elegidos entre más de 6.200 aspirantes de todo el país: Martín Güemes, Secretario de Modernización de la provincia; Marianela Marinaro, Concejal de Rosario de la Frontera y diputada electa; y la dirigente Yesi Mamani.

_El programa se caracteriza por su espíritu multipartidario y federal y convoca a jóvenes dirigentes, militantes, referentes sociales y comunitarios, con la convicción de que la diversidad de trayectorias y orígenes es la base para construir liderazgos democráticos más sólidos y representativos.

La convocatoria está abierta hasta el 5 de septiembre, y quienes resulten seleccionados accederán a una beca completa de formación.

“Nuestro desafío es acompañar a quienes ya están dando sus primeros pasos en la política y en la sociedad civil, brindándoles herramientas y redes que fortalezcan su capacidad de transformar la realidad en sus territorios”, destaca Santiago Bermúdez, Director Ejecutivo de Potencia Argentina.

La primera experiencia, que se desarrolló entre octubre de 2024 y julio de este año, contó con más de 6.200 aspirantes de todo el país de los cuales se seleccionaron 107 personas de 22 provincias y más de 60 municipios.

"Es un honor haber sido uno de los becados seleccionados y haber tenido la posibilidad de conocer personas extraordinarias de distintas ideologías políticas que tienen en común un profundo amor por Argentina y una fuerte pasión por transformar la realidad.", afirmó Martín Güemes”.

Por su parte, Marianela Marinaro, expreso: “Me llenó de orgullo ver tantas personas trabajando por el bien común, la capacitación Modo Campaña nos brindó herramientas clave y nos hizo reflexionar sobre el verdadero sentido de la función pública”.

"No quiero ser solo una lideresa, quiero ser una cuidadora del futuro, una sembradora de caminos y este programa no me cambió: me afirmó, me organizó por dentro, me dio palabras para seguir haciendo lo que ya venía haciendo con el corazón lleno.”, reflexionó Yesi Mamani.

Potencia Argentina+ forma parte de Democracia+, una red regional de formación política conformada por la fundación VelezReyes+ y RenovaBR, que ya ha capacitado a miles de líderes en distintos países de América Latina.

El Programa, en detalle:

En Argentina, Potencia Argentina+ inaugura una nueva cohorte intensiva de formación política, que combina dos encuentros presenciales en Buenos Aires y Córdoba, clases virtuales, talleres prácticos y espacios de debate.

Durante dos meses y medio, los líderes emergentes seleccionados participarán de 2 encuentros presenciales, 10 clases virtuales con especialistas, múltiples talleres prácticos de comunicación política y construcción de políticas públicas, espacios de debate para fortalecer el diálogo legislativo, e instancias de co-creación de proyectos de impacto comunitario.

Los ejes temáticos de la formación incluyen:

- Liderazgo con propósito (autoconocimiento, narrativa personal, construcción de equipos).

- Liderazgo democrático (diálogo, consensos, negociación).

- Liderazgo transformador (visión de futuro, trabajo en red, impacto comunitario).

- Comunicación política (storytelling, herramientas digitales, construcción de confianza).

- Tecnología y agenda futuro (innovación, ciencia y nuevas formas de interacción con la ciudadanía).

Datos clave

Cupo: 100 líderes de todo el país.

Modalidad: híbrida (virtual + presencial).

Período: última semana de septiembre a primera de diciembre.

Inscripción: https://potenciaargentina.org/inscribite-2025/