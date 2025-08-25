PUBLICIDAD

10°
25 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Deportes

Lanús vs. River EN VIVO, minuto a minuto: el millonario busca la punta en soledad

El encuentro se disputa en el estadio Néstor Díaz Pérez, desde las 21.15 horas, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer mientras que Yamil Possi está en el VAR. La transmisión está a cargo de ESPN Premium.
Lunes, 25 de agosto de 2025 21:23
River, líder con 11 puntos, visita este lunes a Lanús en el marco de la sexta fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se disputa en el estadio Néstor Díaz Pérez, desde las 21.15 horas, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer mientras que Yamil Possi está en el VAR. La transmisión está a cargo de ESPN Premium.

 

El equipo del entrenador Marcelo Gallardo viene de vencer 3-1 en los penales a Libertad de Paraguay, tras el 1-1 en el tiempo reglamentario, en el marco del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

 

 

