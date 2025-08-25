Viralizaron viejos tuits que muestran la cercanía entre José Luis Espert y Diego Spagnuolo: "Te cobijo"

En medio del escándalo de corrupción que involucra al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se viralizó en las últimas horas una serie de viejos tuits del año 2018 que revelan una estrecha y familiar relación entre el exfuncionario y el diputado libertario José Luis Espert.

Los mensajes, publicados en la red social X, muestran un trato de extrema confianza entre ambos. En las respuestas de Espert a Spagnuolo, el economista se refiere a él con apodos como "Mc querido" y hasta le dice: "Ven hijo mio. Estamos por mudarnos. Te cobijo".

Un vínculo que complica en medio del escándalo

Los tuits, que datan de la época en que Espert comenzaba a armar su proyecto presidencial, resurgieron con fuerza a la luz de la investigación judicial contra Spagnuolo por presuntas coimas, generando una situación incómoda para uno de los principales alfiles del oficialismo en el Congreso.

Los mensajes, fechados entre febrero y mayo de 2018, muestran a Espert con el exfuncionario. En uno de los tuits, Espert menciona estar "Pensando el partido" junto a sus colaboradores, en una clara referencia a su armado político de aquel entonces, del que Spagnuolo formaba parte.

La revelación de esta antigua cercanía genera un fuerte ruido político y expone los vínculos previos entre el exfuncionario investigado por corrupción y una de las figuras más importantes de la coalición de gobierno, justo cuando Spagnuolo es el principal investigado en la causa por presuntas coimas en la ANDIS.