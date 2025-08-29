Estudiantes salteños vivieron una experiencia académica y cultural en Roma

La Sociedad Italiana compartió con sus socios una de las más recientes iniciativas de la Asociación Dante Alighieri, que busca fortalecer los lazos culturales y educativos entre Italia y el mundo. En esta oportunidad, los protagonistas fueron los estudiantes del Colegio Dante Alighieri de Salta, quienes realizaron un viaje de estudios a Roma.

Durante su estadía, los jóvenes fueron recibidos en el Palazzo Firenze, sede histórica de la Asociación Dante Alighieri. Allí participaron de encuentros con representantes de la Fundación ADASIM y de la Oficina de Comités en el exterior, donde se abordaron temas vinculados a la enseñanza y difusión de la lengua y la cultura italianas.

La experiencia se suma a la tarea que la Dante Alighieri desarrolla en Salta desde hace más de medio siglo, con cursos de italiano y propuestas culturales que mantienen vigente la identidad de la colectividad. Este viaje no solo permitió a los alumnos un acercamiento directo con las raíces de la institución, sino también reforzar el compromiso que une a la comunidad italoargentina con la preservación y promoción de su herencia cultural.