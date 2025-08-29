PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
17°
29 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Asesino serial jujeño
Persona buscada
Combustibles
acosador
Ruta 34
Bicentenario de la Independencia de Uruguay
búsqueda de personas Salta
Pesca
roma
Milagrito 2025
Asesino serial jujeño
Persona buscada
Combustibles
acosador
Ruta 34
Bicentenario de la Independencia de Uruguay
búsqueda de personas Salta
Pesca
roma
Milagrito 2025

DÓLAR OFICIAL

$1345.00

DÓLAR BLUE

$1350.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Estudiantes salteños vivieron una experiencia académica y cultural en Roma

Se trata de un grupo de alumnos del Colegio Dante Alighieri, quienes participaron de un viaje de estudios a Italia.

Daniel Díaz
Viernes, 29 de agosto de 2025 10:45
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Sociedad Italiana compartió con sus socios una de las más recientes iniciativas de la Asociación Dante Alighieri, que busca fortalecer los lazos culturales y educativos entre Italia y el mundo. En esta oportunidad, los protagonistas fueron los estudiantes del Colegio Dante Alighieri de Salta, quienes realizaron un viaje de estudios a Roma.

Durante su estadía, los jóvenes fueron recibidos en el Palazzo Firenze, sede histórica de la Asociación Dante Alighieri. Allí participaron de encuentros con representantes de la Fundación ADASIM y de la Oficina de Comités en el exterior, donde se abordaron temas vinculados a la enseñanza y difusión de la lengua y la cultura italianas.

La experiencia se suma a la tarea que la Dante Alighieri desarrolla en Salta desde hace más de medio siglo, con cursos de italiano y propuestas culturales que mantienen vigente la identidad de la colectividad. Este viaje no solo permitió a los alumnos un acercamiento directo con las raíces de la institución, sino también reforzar el compromiso que une a la comunidad italoargentina con la preservación y promoción de su herencia cultural.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD