Nuevo Casino Alberdi: septiembre cargado de eventos y grandes premios

Nuevo Casino Alberdi, ubicado en Peatonal Alberdi 165 y reconocido por sus impresionantes pozos progresivos que superan los 100 millones en juego, anuncia su calendario de eventos para el mes de septiembre, prometiendo entretenimiento y oportunidades de ganar para todos sus visitantes.

Talleres de baile con José García

El mes de septiembre se inicia con ritmo y pasión. El miércoles 3 de septiembre, los amantes del 2x4 tendrán una cita imperdible con el taller de tango a cargo del reconocido profesor José García. Para aquellos que deseen profundizar en otro pilar de la cultura tanguera, el miércoles 10 de septiembre, se ofrecerá un taller especial dedicado a la milonga, ideal para perfeccionar los pasos y el estilo.

"Previa de Viernes" con DJ Dra. Pereyra

Los viernes de septiembre prometen ser sinónimo de diversión y buena música en Nuevo Casino Alberdi. Los días 5 y 19 de septiembre, la DJ Dra. Pereyra tomará las riendas de la noche con su evento "Previa de Viernes". Los asistentes podrán disfrutar de música en vivo y aprovechar promociones especiales en coctelería, creando el ambiente perfecto para iniciar el fin de semana.

Catas de Vinos Primaverales con Rodrigo Roberts

Para los paladares más exigentes, los jueves 18 y 25 de septiembre se llevarán a cabo exclusivas catas de vino. Bajo la experta guía de Rodrigo Roberts, estas catas se enfocarán en la frescura y los aromas de los vinos primaverales, ofreciendo una experiencia sensorial única para los aficionados y conocedores.

Sorteos Especiales de Primavera

Nuevo Casino Alberdi celebra la llegada de la primavera a lo grande. El 21 de septiembre, día en que se festeja la estación de las flores, el casino sorteará un impresionante SMART TV de 50 pulgadas, brindando la oportunidad de llevar la mejor tecnología al hogar.

Y como ya es tradición, el broche de oro del mes será el domingo 28 de septiembre con el sorteo de la esperada moto 0 km, un clásico que ya se ha consolidado como uno de los eventos más atractivos de la sala.

Nuevo Casino Alberdi invita a todos los salteños y visitantes a disfrutar de un septiembre cargado de actividades, sorpresas y la posibilidad de ganar premios inigualables.