Frontera norte

Armada boliviana destruye gomones y decomisa contrabando en Bermejo

En un golpe contra el contrabando, la Armada Boliviana destruyó seis gomones ocultos en la frontera con Salta y confiscó productos valuados en más de 20.000 bolivianos. Los operativos se realizaron en el municipio de Bermejo, zona estratégica de contrabando.
Sabado, 30 de agosto de 2025 11:33
La Armada Boliviana destruyó y quemó seis gomones los cuales eran utilizados para el contrabando hacia Salta.
La lucha contra el contrabando en la frontera de Bermejo, Bolivia, vivió un nuevo capítulo el viernes con la destrucción de seis gomones utilizados para el paso ilegal de mercancías hacia Salta. En el marco de una serie de operativos ejecutados por el Área Naval N° 3 de la Armada Boliviana, las embarcaciones, que forman parte de una red de contrabando en la región, fueron incineradas inmediatamente por una patrulla móvil.

Según el comunicado oficial de la Armada Boliviana, los gomones fueron localizados durante un patrullaje terrestre en la zona de Campo Grande, una área conocida por su uso en actividades ilícitas. Los efectivos navales hallaron las embarcaciones camufladas entre la vegetación, lo que confirma el alto grado de sofisticación de las redes de contrabando en la región. Además de la destrucción de las barcazas, las autoridades confiscaron productos ilegales por un valor superior a los 20.000 bolivianos.

Este operativo se enmarca dentro de la estrategia de la Armada Boliviana para erradicar el contrabando en las zonas fronterizas.

