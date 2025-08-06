¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Cámara de Diputados de la Nación
The Walking Dead
marcha de jubilados
odontólogo abusador
SIDE
Cocaína
Novela salteña
Aguas del Norte
El clima en Salta
Salta

El clima en Salta: baja la temperatura ¿y llueve? Así estará el tiempo hasta el próximo lunes

El especialista en meteorología Edgardo Escobar repasó el pronóstico de las próximas jornadas a El Tribuno.
Miércoles, 06 de agosto de 2025 21:34
Después de un miércoles con una máxima de 21,2º a las 16, este jueves desciende considerablemente la temperatura y se esperan varios días con frío: esto es lo que dijo el especialista en meteorología Edgardo Escobar a El Tribuno.

¿Qué temperatura se espera para este jueves? "Una máxima de 14º y una mínima de 10º", sostuvo el meteorólogo e indicó que las probabilidades de precipitaciones "son bajas". 

"La máxima estimada para el viernes es de 11º y la mínima de 8º. La probabilidad de precipitaciones es un poco más alta", indicó Escobar.

El fin de semana mejora

Las temperaturas un poco más agradables volverán el fin de semana. "El sábado mejoran las condiciones con 16º de máxima y 6º de mínima si está con nubosidad. Puede ser más baja la mínima".

El domingo, en tanto, tendrá una máxima de 18º y una mínima fría "si está despejado puede llegar a 1º". 

Finalmente para el lunes se esperan mejores condiciones y que supere los 20º.  "Entre 20º y 23º será la máxima y la mínima puede ser de 3º a 4º"


 

