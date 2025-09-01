Clima en Salta: los vientos del este hicieron descender la temperatura, ¿cómo sigue el tiempo?

El lunes había arrancado con una tiempo agradable y a las 14 la máxima llegó a los 19,7º, pero el ingreso de vientos del sector este llevaron a que descienda la temperatura. ¿Qué indica el pronóstico para los próximos días? Esto es lo que informó el especialista en meteorología Edgardo Escobar a El Tribuno.

Si bien bajó la temperatura este lunes "por el proceso de aire frío que sigue circulando", se espera una jornada más que agradable para el martes con una máxima de 25º y una mínima de 4º. El miércoles tendrá una pequeña variación en la mínima (5º) y la máxima también estaría en los 25º.

Todavía no se va el frío

Tras dos días "primaverales", el jueves habrá un descenso en la temperatura: "Ingresa el aire frio, un incremento en la nubosidad y posibilidad de precipitaciones", sostuvo Escobar. La máxima será de 13º y la mínima de 7º.

El viernes tendrá una máxima de 15º y 3º de mínima. "No se descarta baja probabilidad de precipitaciones por la madrugada", agregó el especialista.

¿Y el fin de semana? La mínima será de 2º para ambos días, mientras que el sábado tendrá una máxima de 17º y el domingo de 19º.