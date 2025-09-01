Los salteños que peregrinan desde Lima están cerca de Oruro: aún les resta 1.000 km para llegar a la Catedral

Doce días atrás, en el puerto peruano del Callao, un grupo de 15 salteños emprendió una travesía tan desafiante como emotiva. Con misa y bendición de un sacerdote, arrancaron el 20 de agosto su bicicleteada de fe, que los llevará hasta los pies del Señor y de la Virgen del Milagro.

Hoy ya pisan suelo boliviano y se encuentran cerca de Oruro, Bolivia, con alrededor de 1.000 kilómetros todavía por recorrer. La meta es llegar el viernes 12 a la Catedral Basílica de Salta, en plena víspera de las fiestas patronales.

La mayoría de los peregrinos son de la capital, aunque también se sumaron ciclistas de otras localidades de la provincia. El grupo es diverso en edades, entre 54 y 75 años, pero la fe los mantiene unidos en cada pedaleada. Muchos de ellos, cada septiembre, suelen caminar desde Santa Victoria Oeste o Nazareno hasta el templo mayor de la provincia; esta vez, el desafío fue mayor: salir desde Perú y unir la devoción con la resistencia física.

“Fue una salida verdaderamente hermosa, con misa y bendición. Ese mismo día pedaleamos por toda la costa de Lima y desde ahí seguimos camino”, contaron con entusiasmo. La experiencia los fortalece a cada kilómetro y, aunque el esfuerzo es grande, la ilusión de llegar al Milagro los empuja a seguir adelante.

Eligieron partir desde Callao, “porque allí fueron encontradas en 1592 las imágenes del Cristo y de la Virgen del Rosario, hoy patrona de Córdoba. Ambas estaban destinadas a Salta y Córdoba, respectivamente, y desde ese lugar quisimos recrear en parte aquella historia, aunque obviamos Potosí para ganar tiempo, sino nos sería imposible llegar en fecha”, contó el peregrino Jorge Vizgarra a El Tribuno.