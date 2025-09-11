Cristina respaldó a Urtubey y a Estrada

Los candidatos a senador nacional por Salta, Juan Manuel Urtubey y a diputado nacional, Emiliano Estrada fueron los primeros en recibir el respaldo de Cristina Fernández de Kirchner, tras el aplastante triunfo de Fuerza Patria el domingo último en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

"Fuerza Patria es la herramienta electoral para frenar la motosierra de Milei" señaló el exgobernador Urtubey al tiempo que advirtió que la gente se expresó en las urnas el domingo y lo volverá a hacer de manera contundente el próximo 26 de octubre en todo el país y particularmente en Salta.

El encuentro entre Cristina, Juan Manuel Urtubey y Emiliano Estrada es un fuerte respaldo a los candidatos de Fuerza Patria Salta que permanecieron por más de dos horas en el departamento de San José 1111 con la expresidenta analizando la situación política por la que atraviesa el país y cómo encarar la campaña electoral para el próximo 26 de octubre.

El lado B

En ese sentido los candidatos salteños a ocupar bancas en el Congreso de la Nación, consideraron que los candidatos de Fuerza Patria Salta son "los únicos capaces de enfrentar y frenar a Milei" ya que el resto "son todos funcionales al presidente y a su lista" y remarcaron que "muchos hoy se presentan como alternativa y en realidad son el lado B del partido del gobierno".