Caliva: "Traerlo a Fuerza Patria a Urtubey es como poner el zorro a cuidar el gallinero"

El Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP) oficializó su salida del Frente Fuerza Patria, en rechazo a la candidatura a senador nacional de Juan Manuel Urtubey. La decisión fue confirmada por Verónica Caliva, titular del PTP, quien denunció que la postulación del exgobernador fue una "imposición" sin consenso y lo responsabilizó de "dinamitar la unidad opositora" en beneficio del presidente Javier Milei.

"La lista terminó siendo una imposición, sobre todo la candidatura de Urtubey. Nosotros habíamos renunciado a cualquier aspiración electoral para preservar la unidad, pero nunca fuimos escuchados", cuestionó Caliva. Y añadió: "Urtubey jamás formó parte de los diálogos ni de las luchas que dimos en las calles contra las políticas de Milei. De repente aparece como salvador, intentando filtrarse en un espacio que no construyó".

La legisladora salteña fue tajante al rechazar la figura del exgobernador: "No es confiable, no nos representa. Todo lo contrario: tiene un rechazo social enorme. Su gestión está marcada por el endeudamiento, la corrupción y la impunidad en crímenes de Estado y femicidios". En ese sentido, recordó que durante el mandato de Urtubey "hubo decenas de muertes de niñas y niños indígenas por hambre y falta de agua, y a las comunidades se las culpaba de su propia tragedia".

Causas

Caliva también mencionó causas emblemáticas que mancharon la administración urtubeicista: "La impunidad sobre los femicidios de las turistas francesas, de Yanina Nüez y de Luján Peñalba siguen hasta hoy sin resolverse. Esa es la marca de Urtubey: la de un dirigente con una condena social muy grande".

Denunció, también, que la maniobra para imponerlo en Fuerza Patria terminó por fracturar al frente opositor: "Con esta jugada, Urtubey le hizo un enorme favor a Milei. Nos quitó competitividad y rompió la unidad que veníamos construyendo con Sergio Leavy y Emiliano Estrada. Lo que buscábamos era garantizar senadores y diputados opositores de verdad, que no se den vuelta ni traicionen, pero ahora todo eso quedó debilitado".

Según la referente del PTP, el ingreso del exmandatario provincial no fue casual: "Urtubey jugó a fondo para dejarle la vía libre a los libertarios. Lo ven en los barrios. Como me dijo una vecina: mandaron al zorro a cuidar el gallinero".

Pese a la ruptura, Caliva sostuvo que su espacio se mantendrá en el campo nacional y popular y continuará articulando con movimientos sociales y políticos para reconstruir una alternativa real en Salta y en el país: "Nuestra convicción es enfrentar a Milei y defender al pueblo, no pactar con quienes ya demostraron ser parte de los problemas de la provincia".