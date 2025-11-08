VIDEO. Mateo necesita nuestra ayuda: tiene 5 años y debe viajar a Buenos Aires para una cirugía del corazón

En una vivienda humilde del barrio Santa Cecilia, la familia de Mateo, un niño de apenas cinco años, vive días de angustia y esperanza. Desde que nació, el pequeño enfrenta una dura batalla por su salud: padece una cardiopatía congénita que ya lo obligó a pasar por dos cirugías a corazón abierto, una de ellas a los cinco días de vida y otra al cumplir su primer año. Hoy necesita una nueva intervención urgente para poder seguir adelante.

, contó a El Tribuno, su mamá Antonella, con la voz entrecortada. Desde el Hospital Materno Infantil donde Mateo se atiende y recibe controles periódicos los especialistas decidieron derivarlo al Hospital Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires para que le realicen un cateterismo cardíaco y, posiblemente, una nueva cirugía.

Espera angustiante por los pasajes

El pequeño debía ser trasladado con urgencia para estar en la capital del país el 12 de noviembre, pero hasta el momento la familia no recibió la confirmación de los pasajes aéreos. “Desde el hospital nos mandaron al área de Asistencia Social para hacer el trámite. Dejamos todos los papeles el jueves de la semana pasada, pero no tuvimos respuesta. Nos dijeron que todavía no hay fondos para cubrir el viaje”, explicó su madre, Antonella.

La situación se complica porque ella no puede viajar debido a que fue sometida recientemente a una cirugía y su médico no le otorga el alta. Por eso, Mateo viajaría junto a su papá Elías Olarte, quien expresó su preocupación:

“ Estamos desesperados. El corazón de mi hijo no espera . Los médicos dijeron que si él se agita mucho o habla demasiado, se pone morado y se descompone. Es un riesgo muy grande no llegar a tiempo a Buenos Aires”.

Un pedido urgente a la comunidad

Mientras esperan una respuesta oficial, la familia apeló a la solidaridad de los salteños. “Hay gente que nos está ayudando con lo que puede, 200 o 300 mil pesos, y aunque parezca poco, para nosotros es muchísimo. Todo suma”, señaló Antonella.

Mateo, pese a su enfermedad, es un niño lleno de vida. Le gusta jugar al fútbol, pintar, escribir y estudiar. “Le digo que va a ser el Sarmientito de la familia”, dice su mamá con una sonrisa. Este año terminó el jardín y sueña con comenzar primer grado el año próximo, ya recuperado.

Su papá, que realiza changas y trabajos eventuales, explicó que la situación económica es muy difícil. “Estamos sin trabajo fijo. Antes hacíamos rifas y lotas familiares para pagar los estudios y los anestesistas. Así pudimos completar los análisis que pedían. Pero ahora no llegamos con los gastos del viaje” .

“Para mí, Mateo es todo”

Entre la emoción y el cansancio, Antonella se quiebra: “Para mí, Mateo es todo. Nunca me separé de él. Esta vez me toca quedarme, pero confío en Dios y en la gente buena que pueda tendernos una mano”.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse alo realizar un aporte al alias. Cada ayuda, por pequeña que sea, puede marcar la diferencia para que Mateo tenga una nueva oportunidad de vida y pueda seguir soñando como cualquier niño de su edad.