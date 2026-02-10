Obispos del NOA reflexionaron sobre la reforma laboral, la baja de la edad de imputabilidad y la caída de la natalidad

Los obispos del Noroeste Argentino se reunieron en Salta del 7 al 10 de febrero y difundieron un mensaje en el que reflexionaron sobre la realidad social de la región, con especial preocupación por la reforma laboral, el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad penal y la caída sostenida de la natalidad.

Baja de la tasa de natalidad

En el documento, los religiosos señalaron que la disminución de los nacimientos no solo tiene implicancias demográficas, sino también culturales y sociales. Advirtieron que este fenómeno podría estar vinculado a una "pérdida del valor de la vida" y de la "generosidad para hacernos cargo de nuevas generaciones", en un contexto atravesado por dificultades económicas, educativas y sociales. A esto sumaron otras preocupaciones como el aborto, el aumento de los suicidios juveniles, la trata de personas y la violencia en barrios vulnerables.

Baja de la edad de imputabilidad

Otro de los puntos centrales fue el debate por la baja de la edad de imputabilidad. Los obispos manifestaron inquietud por el crecimiento de la delincuencia juvenil y remarcaron que "el abordaje no debe centrarse únicamente en el castigo". En esa línea, pidieron políticas integrales que prioricen la prevención, la inclusión social, la educación y la justicia restaurativa. En el texto, incluso sostienen que la existencia de esta discusión expone un fracaso colectivo en el acompañamiento de niños y adolescentes.

Su opinión de la reforma laboral

En relación con la reforma laboral, plantearon la necesidad de analizar su impacto desde la dignidad del trabajo humano, especialmente en una región donde predominan el empleo informal y la precarización. Consideraron importante escuchar a trabajadores, sindicatos y sectores productivos antes de avanzar en cambios estructurales, y propusieron un discernimiento social que priorice a los sectores más vulnerables.

El aumento de las enfermedades de transmisión sexual

Otro punto abordado fue el aumento de enfermedades de transmisión sexual, frente a lo cual propusieron reforzar la prevención, el acompañamiento y el trabajo conjunto con el sistema de salud. También señalaron las tensiones que generan las actividades extractivas en la región, como la minería y los monocultivos, y pidieron promover el diálogo social para encontrar modelos de desarrollo sostenibles que respeten a las comunidades locales.

La pobreza estructural y el aumento de la indigencia

Además de estos temas, el mensaje incluyó una mirada más amplia sobre la realidad social del NOA. Los obispos manifestaron preocupación por la pobreza estructural y el aumento de la indigencia, señalando que la región concentra algunos de los indicadores sociales más críticos del país. En ese contexto, llamaron a fortalecer el trabajo pastoral y las acciones solidarias, y a mantener una presencia cercana a las comunidades más afectadas.

También advirtieron sobre el incremento del abandono escolar en el nivel secundario, vinculado a la pobreza, el trabajo infantil, el consumo problemático y la falta de oportunidades. Para ellos, la educación sigue siendo el camino principal para el desarrollo integral de niños y jóvenes y un horizonte de esperanza para las familias.

Avance de las drogas y el narcotráfico

Entre las problemáticas mencionadas aparece además el avance del consumo de drogas y la presencia del narcotráfico, fenómenos que golpean especialmente a los jóvenes y que, según expresaron, están ligados a la desigualdad social y la falta de oportunidades. En ese sentido, plantearon la necesidad de fortalecer políticas de prevención y acompañamiento.

Los obispos también se refirieron al impacto de fenómenos climáticos extremos como inundaciones, sequías y tormentas, que afectan con mayor fuerza a los sectores más vulnerables, y llamaron a profundizar el compromiso con el cuidado ambiental desde una mirada de “ecología integral”.