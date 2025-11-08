PUBLICIDAD

8 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Exposiciones
cerrillos
Ruta nacional 16
Gira de Javier Milei
caos aereo en EEUU
jóvenes empresarios
Rodrigo Paz
Salta
Apolinario Saravia
Policiales

Trágico choque entre dos motocicletas en Apolinario Saravia: una mujer murió

El siniestro ocurrió este sábado por la mañana sobre la ruta provincial 5, a la altura del kilómetro 143.
Sabado, 08 de noviembre de 2025 15:04
Un trágico accidente de tránsito se registró esta mañana en la ruta provincial 5, kilómetro 143, en el acceso sur a Apolinario Saravia, donde una mujer murió tras el choque entre dos motocicletas.

Según las primeras informaciones, personal de la Comisaría N°2 intervino en el lugar junto a efectivos del Distrito de Prevención N°9, quienes confirmaron el fallecimiento de la víctima, que conducía uno de los rodados involucrados.

Investigan las causas del siniestro

Peritos de Criminalística trabajaron en el sitio para documentar la escena y establecer la mecánica del choque, mientras que efectivos de Seguridad Vial realizaron tareas de ordenamiento vehicular para garantizar la circulación en la zona.

La Fiscalía Penal de Apolinario Saravia tomó intervención en la causa y ordenó las medidas de rigor para determinar las circunstancias que derivaron en el fatal desenlace.

