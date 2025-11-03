PUBLICIDAD

Policiales

Terrible siniestro en Circunvlación Sur: un motocilcista perdió las piernas

Una jornada trágica se vivió en el tramo de Circunvalación Sur, cuando un camión y un motociclista chocaron. El conductor de la moto, perdió ambas piernas.  
Lunes, 03 de noviembre de 2025 08:45
Un fuerte choque ocurrió ocurrió en el tramo de la Circunvalación Sur, entre la ruta 68 y la ruta 21, donde un camión colisionó con una moto. El conductor de la moto terminó con lesiones gravísimas. Según fuentes no oficiales, el motociclista perdió ambas piernas. 

El hombre fue asistido de urgencia por personal del SAMEC, y fue trasladado al hospital San Bernando donde se le amputaron ambas piernas y se encuentra en internado en terapia intensiva. 

El camión tanque, que sería de una empresa de lácteos local, se encuentra todavía en el lugar del terrible siniestro, mientras se continúan las pericias correspondientes. 

 

