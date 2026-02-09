Donald Trump trató de "repugnante y terrible" al show del Super Bowl

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió con dureza contra el espectáculo de medio tiempo protagonizado por Bad Bunny en el Super Bowl LX, calificándolo como "uno de los peores de la historia" a través de sus redes sociales.

Según pudo saber El Tribuno, el mandatario republicano utilizó su cuenta en Truth Social para criticar la performance del artista puertorriqueño mientras se desarrollaba el evento deportivo en California.

Críticas a la coreografía y al idioma

"¡El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia!", disparó Trump en su publicación.

El posteo que realizó Donald Trump en Truth Social.

El enojo del Presidente se centró en la barrera idiomática y en el contenido visual del show. "Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo", afirmó, en referencia a que el repertorio fue casi íntegramente en español.

Además, cuestionó la coreografía del "Conejo Malo": "El baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo", sentenció el líder norteamericano.