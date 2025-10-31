General Mosconi: un motociclista murió en un siniestro vial sobre la ruta alternativa

La noche del jueves se tiñó de tragedia en la localidad de General Mosconi, cuando un motociclista murió tras protagonizar un siniestro vial sobre la ruta alternativa, a la altura del barrio Martínez Saravia.

El hecho fue reportado cerca de las 22, cuando vecinos alertaron al sistema de emergencias sobre la presencia de una persona tendida en la calzada junto a una motocicleta aparentemente siniestrada. De inmediato, efectivos de la Comisaría 2ª se desplazaron al lugar junto a personal de salud, quienes constataron el deceso del conductor.

Según las primeras informaciones, el hombre se desplazaba en moto cuando, por razones que aún se investigan, perdió el control del vehículo y cayó violentamente sobre la banquina. No se registró la participación de otro rodado, aunque las pericias buscan determinar si existieron factores externos, como un bache o una maniobra evasiva, que pudieran haber provocado la pérdida de estabilidad.

En el sitio trabajó personal de Criminalística, que realizó el relevamiento fotográfico, medición de huellas y levantamiento de rastros para establecer la mecánica del accidente. Mientras tanto, agentes de Seguridad Vial realizaron tareas de ordenamiento vehicular en la zona para evitar nuevos incidentes, dado el tránsito habitual por esa vía alternativa.

Por disposición de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, se dispuso el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense para la correspondiente autopsia médico legal, que permitirá precisar las causas del fallecimiento.

El siniestro generó conmoción entre los vecinos del barrio Martínez Saravia, quienes describieron la ruta como una vía de escasa iluminación y con tramos en mal estado, reclamos que se repiten entre los habitantes de la zona norte del municipio.

Las actuaciones judiciales quedaron bajo la supervisión del fiscal penal de turno, mientras la Policía continúa con las tareas investigativas para determinar las circunstancias exactas del hecho.

