El Frente Grande se fue de Fuerza Patria: "Alguien como Urtubey que traicionó no puede ser premiado"

El Frente Grande oficializó su salida del Frente Fuerza Patria tras rechazar la candidatura de Juan Manuel Urtubey como senador nacional. La titular del espacio, Elia Fernández, explicó que la decisión fue tomada luego de una consulta interna y ante lo que calificó como una "manipulación" del proceso de armado de listas por parte de los interventores del PJ, Sergio Berni y Lucía Alonso.

"Consultamos con los compañeros y llegamos a la conclusión de que no teníamos nada que hacer en ese frente. No compartimos la forma en que manipularon todo el proceso. Nos enteramos a último momento, el domingo a las 11 de la noche, que Urtubey encabezaría la lista, algo que habíamos rechazado desde el principio", sostuvo Fernández en diálogo con El Tribuno.

La dirigente recordó que en las primeras conversaciones se había aceptado la posible incorporación del exgobernador, pero con la condición de que no liderara las candidaturas. "Nosotros dijimos claramente que no era de nuestro agrado. La mayoría de los partidos no estaban de acuerdo con su ingreso. Dijimos: 'Que venga si quiere, que regrese al peronismo nacional y popular, pero que no sea candidato'. No fuimos escuchados", subrayó.

Fernández fue más allá y cuestionó directamente el rol que le dieron a Urtubey en el armado electoral. "Alguien que ya traicionó al movimiento no puede ser premiado y puesto encabezando la lista. La mayor jerarquía en esta contienda son las senadurías y darle ese lugar es darle la potestad de liderar el espacio. Más allá del resultado, ya lo ponen en una posición de conducción que no representa al campo nacional y popular", remarcó.

La titular del Frente Grande también anticipó un pronóstico negativo para la performance de Fuerza Patria con Urtubey como figura central. "Pensamos que el resultado va a ser bastante pobre. Conformaron las listas con gente que tiene muy poco voto y poca aceptación de la ciudadanía. No entendemos la estrategia, pareciera que se empeñaron en hacer la lista más débil posible", afirmó.

Además, apuntó contra los nombres que acompañan al exgobernador. "Urtubey lo acompaña Nora Jiménez, que fue muy valiosa en su momento pero que ya está muy grande como para salir a hacer campaña. También (Carlos) Rodas, de los movimientos sindicales, que tiene muchas críticas en el movimiento obrero. Así armaron la lista: sin potencia y sin representación real de los sectores nacionales y populares", detalló.

Apoyo al Oso Leavy

Respecto de la posibilidad de apoyar a otros sectores, Fernández aclaró que su partido dará libertad de acción a los militantes. "Inicialmente respaldábamos la candidatura de Sergio Leavy para renovar la banca en el Senado y la de Emiliano Estrada para Diputados, pero hay objeciones respecto a algunos de sus acompañantes. Como partido, no vamos a fijar una postura única; cada compañero decidirá", expresó.

Finalmente, advirtió sobre las consecuencias políticas de la fractura del espacio opositor. "Lo que debía ser un gran movimiento para enfrentar a Milei terminó totalmente desmembrado. Esta fragmentación solo beneficia a La Libertad Avanza. Hoy, con Urtubey a la cabeza, Fuerza Patria dejó de ser una opción de unidad y se volvió funcional a Milei", concluyó Fernández.