Elecciones 2025: Urtubey y Estrada son los candidatos de Fuerza Patria en Salta

El frente Fuerza Patria confirmó que Juan Manuel Urtubey es el elegido como candidato a senador nacional de cara a las elecciones legislativas de octubre, mientras que el actual legislador Emiliano Estrada encabeza la boleta para diputado nacional.

La noticia se hizo oficial luego del quiebre de la interna que sostuvieron Urtubey con Sergio Leavy, quien decidió competir por fuera con el Partido de la Victoria.

La designación de Urtubey como candidato principal para el Senado se produjo luego de que su principal oponente se apartara de la coalición y anunciara que iría con lista propia. Esta decisión le despejó el camino al exgobernador, que logró consolidar su figura como la opción principal del frente, a pesar de las críticas internas por sus posturas pasadas.

Los referentes del espacio, tras la mediación de los interventores del PJ salteño, Sergio Berni y María Luz Alonso, lograron consensuar una fórmula que busca representar al peronismo salteño.

Por su parte, Nora Giménez, actual senadora nacional del justicialismo, irá como candidata a senadora en segundo término detrás de Urtubey.

Por su parte, tras la confirmación de Emiliano Estrada como primer candidato a diputado nacional, se conocieron los otros nombres que lo acompañarán: Mercedes Figueroa y Carlos Rodas.

Candidatos a senadores de Fuerza Patria:

Juan Manuel Urtubey

Nora Giménez

Candidatos a diputados de Fuerza Patria