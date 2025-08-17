¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

17 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Salta

Elecciones legislativas 2025: Emilia Orozco es la candidata a senadora por La Libertad Avanza

Alfredo Olmedo irá como suplente. Gabriela Flores será la candidata en primer término para diputado.
Domingo, 17 de agosto de 2025 20:56
Finalmente se develó el misterio. La actual diputada nacional Emilia Orozco en las elecciones legislativas de octubre como candidata a senadora por Salta en primer término. Orozco estará secundada por el abogado Gonzalo Guzmán Coraita. Como suplentes irán María Venegas y Alfredo Olmedo.

La categoría de diputado nacional la encabezará la periodista y diputada Gabriela Flores, con el actual legislador nacional Carlos Zapata y Paola Mielñik.

Olmedo dijo a El Tribuno que decidió ir en la lista en calidad de suplente ya que se tiene que quedar a trabajar en estos años en el territorio de cara a la elección provincial 2027. "Vemos que somos el único partido en donde no hay injerencia del saencismo", agregó.

 

 

 

