Leavy se abre de Fuerza Patria y va con boleta propia por el Partido de la Victoria

El senador nacional Sergio Leavy, quien competía cabeza a cabeza con el exgobernador Juan Manuel Urtubey por la candidatura a senador en el frente Fuerza Patria, anunció que se abre de esa coalición y que irá con boleta propia, representando al Partido de la Victoria.

La ruptura de Leavy, a quien se veía como el candidato natural del "espacio nacional y popular", se produce luego de semanas de negociaciones y cruces.

Fuentes cercanas a las negociaciones señalan que la decisión se precipitó al no encontrar puntos de acuerdo con los sectores de Urtubey.

Las intensas reuniones en la sede del Partido Justicialista, con la presencia de los interventores Sergio Berni y María Luz Alonso, no lograron el consenso, especialmente después de que algunos referentes kirchneristas cuestionaran la presencia de Urtubey en el frente, dada sus críticas pasadas a Cristina Fernández de Kirchner.

La división en el peronismo salteño se vuelve más profunda y redefine el tablero político para las próximas elecciones.

La jugada de Leavy busca captar el voto de los sectores más duros del kirchnerismo y de los votantes descontentos con la alianza con el exgobernador.

De este modo, se definieron los candidatos del Partido de la Victoria, quienes son: