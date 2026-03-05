Saeta pidió aumentar el boleto a $1.486 en el área metropolitana de Salta

La empresa SAETA solicitó un nuevo aumento en la tarifa del transporte público en el área metropolitana de Salta. El pedido plantea llevar el precio del boleto de los actuales $1.150 a $1.486.

El presidente de la compañía, Claudio Mohr, explicó que la actualización solicitada ronda los $350 y responde principalmente al impacto de la inflación, las paritarias del sector y el incremento de los costos operativos, entre ellos el combustible.

La solicitud deberá ser analizada ahora por la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), organismo que podría convocar a una audiencia pública o habilitar una instancia de consulta para que los usuarios puedan expresar su opinión sobre el posible ajuste tarifario.

El planteo de aumento se produce en un contexto en el que también hubo reclamos de pasajeros por la reducción de frecuencias en algunas líneas del sistema. Desde la empresa señalaron que durante el período de vacaciones el servicio disminuyó cerca de un 20% debido a la menor demanda.

Según explicaron, con el inicio de las clases en el nivel primario el servicio ya aumentó alrededor de un 11% y se espera que las frecuencias continúen normalizándose a medida que se retomen plenamente las actividades terciarias y universitarias.

Desde SAETA indicaron además que el 36% de los viajes del sistema corresponde a estudiantes, por lo que el calendario educativo influye directamente en la cantidad de unidades que circulan.

Mohr también negó que se estén produciendo despidos en el sector y aclaró que muchos contratos temporales finalizan cuando regresan los choferes que se encontraban de licencia. No obstante, algunas empresas que integran el sistema advirtieron que atraviesan dificultades económicas y no descartan realizar ajustes en determinadas líneas si la situación no mejora.