Murió uno de los internos quemados en la revuelta en la alcaidía general

El Servicio Penitenciario de Salta informó el fallecimiento de Ezequiel Fernando Avendaño Laime, uno de los internos que resultó gravemente herido durante el incendio registrado el pasado 26 de octubre en una celda del pabellón B1 de la Alcaidía General 1, tras una revuelta en la que se produjo la quema de colchones.

Avendaño Laime se encontraba internado en el sector de terapia intensiva del Hospital San Bernardo, donde recibía atención médica por quemaduras de segundo y tercer grado en manos, cuello y rostro. Según el comunicado oficial, el Juzgado de Garantías N°7 había dispuesto su libertad el 31 de octubre, aunque continuaba bajo tratamiento hospitalario debido a la gravedad de las lesiones.

Desde el hecho, el equipo de Asistencia Social del Servicio Penitenciario brinda acompañamiento y contención a los familiares de todos los internos afectados. Actualmente, tres personas permanecen internadas en terapia intermedia y dos en sala de quemados del Hospital San Bernardo.

Por último, la institución informó que las circunstancias del incendio y las posibles responsabilidades penales continúan bajo investigación por parte de la Fiscalía Penal N°1, que lleva adelante las actuaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.