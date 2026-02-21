Masiva reunión de vecinos y comerciantes por la inseguridad en Tartagal

El Centro de Empresarios de Tartagal (CET) fue escenario de una convocatoria masiva para abordar el creciente problema de la inseguridad en la ciudad norteña. La reunión, realizada en la sede de calle Paraguay 180, reunió a comerciantes, vecinos y autoridades policiales con un mensaje común: la situación ya no admite demoras.

Durante el encuentro se trazó una radiografía preocupante del delito en Tartagal. Los asistentes relataron robos a mano armada, desvalijamiento de viviendas, sustracción de camionetas, autos y motos, además de ataques a comercios con vidrieras destrozadas en la madrugada. También se mencionaron asaltos en distintos horarios y zonas de la ciudad.

Entre los puntos críticos señalados estuvieron la venta de droga en sectores identificados por los vecinos, la inseguridad en la peatonal Alberdi y la falta de control en estacionamientos no reglamentados. Sobre el sistema de videovigilancia, las autoridades policiales aseguraron que funciona en su totalidad, aunque reconocieron que la cobertura resulta insuficiente frente al crecimiento urbano.

De la reunión participaron el jefe de la Unidad Regional 4, el jefe de la Brigada de Investigaciones y el comisario de la Seccional 34. Si bien se destacó el compromiso del personal policial, desde el CET señalaron que los recursos logísticos y humanos actuales no alcanzan para dar respuesta efectiva a la demanda. Plantearon la necesidad de renovar la flota con autos, camionetas, motos y bicicletas, además de ampliar el anillo de cámaras de seguridad.

Lejos de limitarse a la queja, el encuentro concluyó con medidas concretas. Se resolvió crear una Mesa Permanente de Seguridad para institucionalizar el diálogo entre fuerzas de seguridad, municipio, legisladores y empresarios. También se acordó establecer grupos de WhatsApp directos con la Policía para denuncias en tiempo real y avanzar en gestiones ante Provincia y Nación para reclamar inversión en equipamiento.

Desde el Centro de Empresarios remarcaron que la seguridad es clave para sostener el empleo y la actividad económica. La próxima reunión fue fijada para el martes 18 de marzo, con el objetivo de evaluar avances y exigir respuestas concretas a las autoridades.