Minuto a minuto: Colapinto protagonizó un fuerte choque y abandonó la carrera sprint del GP de Brasil

El GP de San Pablo de la Fórmula 1 vive un sábado muy intenso con un clima amenazante por el alerta meteorológico que rige sobre la ciudad de San Pablo. Franco Colapinto asume un nuevo desafío tras ser confirmado como piloto titular de Alpine para 2026 y largará desde la 16° posición la carrera sprint. En la lucha por el campeonato, el británico Lando Norris hizo la pole y su compañero de equipo, Oscar Piastri, saldrá tercero; mientras que Max Verstappen lo hará desde el sexto lugar. Desde las 15, la clasificación para la carrera del domingo.

11:18 El momento del accidente de Franco Colapinto

11:12 Bandera roja en Interlagos y ahora sacan el auto de Colapinto, el más dañado de los tres

11.11 La curva 3 dejó afuera a Piastri, Hulkenberg y Colapint

11.07 ¡Franco Colapinto contra el muro en la Curva 3!

11.04 ¡Franco Colapinto ganó dos posiciones tras la largada y está 14°!

El argentino gana dos puestos en la primera vuelta que empieza con un toque de Bearman y Lawson justo delante suyo, entre la curva 4 y 5, donde ahora se reporta la pista sucia.

11.00 ¡Largaron!

Con una doble y entretenida propuesta continúa hoy el Gran Premio de Brasil, que tiene como protagonista al argentino Franco Colapinto, se disputa en Interlago y corresponde a la continuidad del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

La primera propuesta será a las 11, cuando se ponga en marcha la carrera sprint, que ya pone en juego en puntos clave para la lucha por el título.

Luego, desde la 15, se largará la clasificación para definir los puestos desde la carrera principal, que se correrá el domingo a las 14.

Ayer, en las primeras salidas a la pista, Colapinto terminó 16º en la pruebas libres y también en la clasificación para el sprint.

"La Qualy fue complicada -analizó-, los viernes me están costando últimamente. Hay que intentar trabajar y volver mañana, a la noche siempre encontramos varias cosas que al final nos hacen mejorar", analizó el pilarense ayer tras bajarse del Alpine.