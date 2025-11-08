"Conectando con la Minería": jóvenes empresarios se reunieron con el claro objetivo de sumarse a la industria

El auditorio de COPAIPA fue escenario de una jornada inédita. Más de 120 jóvenes empresarios, emprendedores y representantes de instituciones se dieron cita para participar del encuentro “Conectando con la Minería: Construyendo el futuro de la minería desde hoy”, una propuesta que apuntó a acercar a los empresarios a las oportunidades que ofrece el desarrollo minero en la provincia.

El evento fue organizado por la Secretaría de Minería y Energía de Salta, la Comisión de Minería de UNAJE Salta, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Comisión de Minería de COPAIPA, con el propósito de fortalecer la articulación público-privada y promover una participación más activa del sector joven en la cadena de valor minera.

"El sector minero ofrece una gran oportunidad con proyectos activos y futuros. Formalizarse en los registros públicos de proveedores mineros es clave, un trámite 100% digital que facilita la inclusión. Es vital cumplir con los requisitos del registro. Invitamos a informarse e incluirse para conocer información del sector minero en las páginas de Gobierno", subrayó el Dr. Leonardo Walpa, director General de Asuntos Legales y Técnicos, de la Secretaría de Minería y Energía Salta.

Las actividades giraron en tres ejes principales:

-Registro Provincial de Proveedores Mineros, a cargo de la Secretaría de Minería, donde se detallaron los pasos para integrar la nómina oficial.

-Herramientas de financiamiento y fortalecimiento empresarial, presentadas por el CFI, que incluyeron líneas de crédito y beneficios para el desarrollo de proyectos.

-Espacio de networking, coordinado por Celina Caro y Claudia Herrera, que permitió generar contactos y compartir experiencias entre los participantes.

Entre los disertantes estuvieron Leonardo Hualpa, director General de Asuntos Legales y Técnicos de la Secretaría de Minería y Energía; Milagro Rovira, del CFI; Carlos Guerrero, representante de UNAJE Salta; y el propio Juan Llanos, por la Comisión Nacional de Minería de UNAJE.

“La minería no se construye mañana, se construye hoy. Este es el momento de prepararse, de generar conocimiento, relaciones y capacidades que nos permitan participar activamente en una industria que ya está transformando la región”, afirmó Juan Llanos, coordinador de la Comisión Nacional de Minería de UNAJE.

Desde la organización destacaron que el encuentro fue apenas el primer paso de una agenda nacional que llevará el programa “Conectando con la Minería” a distintas provincias con actividad minera, buscando consolidar una red de empresarios comprometidos con el desarrollo sustentable y la cooperación interinstitucional.