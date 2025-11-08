Rosario de Lerma: El granizo acabó con el tabaco y 200 puestos de empleo

En pocos minutos, la tormenta del martes en la noche de una intensidad inusual dejó a su paso un panorama de destrucción en los campos de la zona norte de Rosario de Lerma. Lluvia torrencial, con ráfagas de viento que superaron los 70 km/h, relámpagos y una granizada de proporciones inéditas provocaron el colapso de calles, la caída de árboles, postes y cables, y daños severos en viviendas y plantaciones de tabaco y frutilla.

El fenómeno, que combinó agua, viento y piedra, golpeó con especial fuerza el sector norte del municipio, donde el granizo cubrió por completo los campos de cultivo de tabaco. Los productores hablan de un daño "devastador", con más de mil hectáreas afectadas, en su mayoría con pérdidas totales, cuando aún no hay cosecha.

Según la delegación de la Cámara del Tabaco de Rosario de Lerma, ya se registraron 342 hectáreas denunciadas de manera presencial, a las que se suman otras tantas informadas de forma online y en la Mutual Tabacalera, lo que completa el total estimado de mil hectáreas destruidas.

Las zonas más castigadas son Arizona, El Tránsito, Las Peras, Juncal, Villa Mercedes y Santa Rosa, donde los productores aseguran que el tabaco "venía creciendo en buena forma" hasta que la piedra lo dejó "en palo". En algunos sectores, el granizo cayó con tal precisión que de un lado del alambre los cultivos quedaron arrasados, mientras que del otro no hubo daños visibles. "Hace tiempo que no teníamos una piedra tan temprana y tan fuerte. El año pasado no cayó nada, pero esta vez fue fatal", relató un productor de la ruta 36, camino a Quijano.

El informe preliminar advierte además que las pérdidas de empleo podrían superar las 200 fuentes laborales, principalmente entre trabajadores temporarios del tabaco. Con la siembra recién avanzada, el temor ahora se centra en las próximas semanas. Los productores esperan que el clima no agrave un escenario que ya describen como uno de los golpes más duros de los últimos años para la producción tabacalera de esta parte del Valle de Lerma.

Más deudas

Según informaron desde la delegación de la Cámara del Tabaco de Rosario de Lerma, el año pasado el sector no había sufrido granizadas de esta magnitud, y mucho menos en una fecha tan temprana. Sin embargo, este año la "piedra" sorprendió a los productores cuando recién comenzaban el ciclo de siembra, con la expectativa de cosechar en diciembre.

El temporal del martes por la noche dejó daños irreversibles. Los técnicos que recorren las zonas más castigadas confirmaron que, en algunos casos muy puntuales, podría recuperarse parte de las plantas; pero en la mayoría, las pérdidas son totales.

"Hace tiempo que no teníamos un granizo tan temprano y tan fuerte", explicaron desde la delegación. El año pasado, las primeras piedras recién se registraron en diciembre y no causaron daños graves. Esta vez, el fenómeno sorprendió con una violencia inusual, provocando serias complicaciones en los campos de Rosario de Lerma y alrededores. Lo más grave es que la campaña del tabaco ya no puede recuperarse. La siembra se da por finalizada y no hay posibilidad de volver a plantar. Para algunos productores, solo queda la esperanza de recuperar una parte mínima de la inversión a través del seguro; para otros, el panorama es aún más desalentador, con deudas que seguirán amontonándose.