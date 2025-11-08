PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
17°
8 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Javier Milei
cerrillos
Exposiciones
cerrillos
Ruta nacional 16
Gira de Javier Milei
caos aereo en EEUU
jóvenes empresarios
Rodrigo Paz
Javier Milei
cerrillos
Exposiciones
cerrillos
Ruta nacional 16
Gira de Javier Milei
caos aereo en EEUU
jóvenes empresarios
Rodrigo Paz

DÓLAR OFICIAL

$1445.00

DÓLAR BLUE

$1415.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Milei ya se encuentra en Bolivia para la asunción de Rodrigo Paz Pereira

El Presidente viaja desde Santa Cruz de la Sierra hacia El Alto y regresa a Buenos Aires en horas de la tarde.
Sabado, 08 de noviembre de 2025 10:08
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El presidente Javier Milei participará este sábado 8 de noviembre en los actos de asunción del nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira.

Notas Relacionadas

El mandatario, luego de su gira por Estados Unidos, ya se encuentra en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra. Desde allí se desplazará hacia La Paz, donde asistirá a la asunción de su par Rodrigo Paz Pereira.

La agenda del Presidente en Bolivia

  • 9:30 hs: Partirá en un vuelo especial desde Santa Cruz de la Sierra rumbo a la ciudad de El Alto, donde tiene previsto su arribo a las 10:20 hs.
  • 11:00 hs: El Presidente participará de la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional.
  • Saludo protocolar: Tras la sesión, saludará al nuevo Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, D. Rodrigo Paz Pereira.
  • 13:00 hs: Asistirá a la ceremonia de entrega del Bastón de mando.
  • 14:00 hs: Partirá el vuelo especial que conducirá al Presidente de regreso a Buenos Aires.
  • 17:35 hs: Arribará a la Ciudad de Buenos Aires.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD