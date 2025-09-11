Juan Linares, en el Concejo Deliberante

Juan Pablo Linares juró ayer como nuevo concejal de la ciudad de Salta, en reemplazo de Martín Del Frari, quien presentó su renuncia al cuerpo deliberativo. La ceremonia de asunción se realizó en el inicio de la Sesión Ordinaria y estuvo a cargo del presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile.

El acto comenzó con la lectura del Acta de Proclamación Nº 8503, enviada por el Tribunal Electoral de la Provincia, que estableció la incorporación de Linares para cubrir la vacante producida tras las renuncias de Del Frari y de Guadalupe Biella, de acuerdo con los resultados de los comicios provinciales de 2023. El flamante edil prestó juramento con la fórmula: "Por la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios".

En el espacio de Homenajes y Manifestaciones, Linares expresó su gratitud hacia sus pares y hacia el personal del Concejo: "Quiero agradecer profundamente a mis pares por la amabilidad y el acompañamiento. También a todos los integrantes administrativos del Concejo Deliberante, quienes han sido muy amables conmigo y me han permitido hoy estar acá de forma más preparada".

Respecto a la impronta que imprimirá en su gestión, afirmó: "Vengo a representar y a levantar las banderas de un Estado presente. Un Estado que brega por la inclusión, que genera oportunidades y que ayuda cuando hay que ayudar".