Atención: estas serán las paradas de colectivo que se habilitarán durante la procesión del milagro

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Con motivo de la procesión central del Señor y la Virgen del Milagro, este lunes 15 se aplicará un esquema especial para el transporte público en la ciudad de Salta. Entre las 13 y las 20 se habilitarán y modificarán paradas de colectivos en distintos sectores del micro y macrocentro para garantizar el traslado de los fieles. El diagrama fue dividido en zonas de cercanía a la Iglesia Catedral, al Monumento 20 de Febrero y según la procedencia de los corredores. A continuación, las paradas habilitadas:

Zona norte (cercanía a la Catedral):

1C Rivadavia y Zuviría; 5AB Leguizamón y Zuviría; 6AB Rivadavia entre Mitre y Zuviría; 6C Zuviría y Rivadavia; 7AB Zuviría entre Leguizamón y Rivadavia; Huaico-Mirasoles Zuviría y Rivadavia.

Corredores interurbanos norte:

4E Necochea y M. Cornejo; Caldera Zuviría y Rivadavia; San Lorenzo Necochea y M. Cornejo.

Zona norte (cercanía al Monumento 20 de Febrero):

1C Av. Arenales (Easy); 5A Zuviría y Alsina; 5B Zuviría y O’Higgins; 6B Zuviría y 20 de Febrero; 6AC Gurruchaga y 20 de Febrero; 7AB Zuviría y 12 de Octubre; Huaico-Mirasoles Zuviría y O’Higgins; Troncal N-S y N-O Av. Arenales (Easy-Popeye).

Zona sur:

1AB Ituzaingó pasando Mendoza; 1C San Juan y Florida; 3AB Florida entre Mendoza y Av. San Martín; 3C Av. San Martín entre Florida e Ituzaingó; 5B Pellegrini pasando Mendoza; 8A San Juan pasando Florida; 8BC Av. San Martín entre Pellegrini y Jujuy; Troncal N-S Pellegrini entre San Juan y Mendoza.

Zona este:

2A San Martín pasando Córdoba; 2BG San Martín entre Buenos Aires y Alberdi; 2C San Martín y Alberdi.

Zona oeste:

4ABC Pellegrini entre Mendoza y Av. San Martín; 4D Mendoza entre Ituzaingó y Florida; 5C Mendoza entre Ituzaingó y Florida.

Corredores interurbanos:

Rosario de Lerma Pellegrini entre San Juan y Mendoza; Metropolitanos del 5 Pellegrini entre San Luis y San Juan; Metropolitanos del 6 Pellegrini entre San Juan y Mendoza; San Agustín Pellegrini entre San Juan y Mendoza.

Zona sudeste:

2E San Martín entre Buenos Aires y Alberdi; 2D San Martín pasando Córdoba; 2F San Juan y Alberdi; 7C San Martín pasando Alberdi; 7DE Ituzaingó y Mendoza.

Desde Saeta informaron que este esquema busca garantizar que los pasajeros puedan abordar y descender de los colectivos de manera segura durante la masiva convocatoria que, cada año, reúne a miles de peregrinos y devotos en el corazón de la capital salteña.