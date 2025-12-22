Fiserv habilitará la tecnología para aceptar pagos con criptomonedas en Clover

Fiserv, Inc. (NASDAQ: FISV), proveedor líder mundial de pagos y tecnología financiera, anunció la incorporación de tecnología que permitirá la aceptación de criptomonedas, incluyendo stablecoins, como nuevo e innovador método disponible en Clover, la plataforma de soluciones para comercios y emprendedores más inteligente del mundo.

De esta forma, los comercios que operan con Clover en Argentina podrán aceptar estos pagos directamente desde sus dispositivos, mediante un proceso similar al cobro con código QR. Al momento de pagar, el cliente escaneará el código con su billetera asociada a un exchange de su preferencia, quien realizará la operación de conversión, y el comercio recibirá el importe en pesos en la cuenta que habitualmente usa para sus operaciones de tarjetas. En todos los casos, la operatoria se realizará únicamente a través de billeteras habilitadas por el regulador.

Además, durante la transacción, el usuario de la billetera podrá consultar la cotización que aplica su plataforma elegida, la cual será utilizada para calcular y convertir el monto final en pesos que se acreditará al comercio. Esto asegura transparencia en el proceso y permite al comprador tomar decisiones informadas al momento de pagar.

Así, Clover se convierte en un pionero en brindar la tecnología para la aceptación de cripto y stablecoins, habilitando su pago en moneda local, sin riesgos ni fricciones en la experiencia de uso, y con la trazabilidad, seguridad y respaldo tecnológico que distinguen a Fiserv.

“Una vez más estamos invirtiendo en innovación, ampliando la aceptación de pagos y mejorando la experiencia en nuestros dispositivos, lo que permite a los comerciantes aceptar cualquier método de pago y no perder nunca una venta. Adoptar este tipo de monedas les permite llegar a un segmento creciente de consumidores que buscan más flexibilidad a la hora de comprar y, además, los ayuda a proyectar una imagen innovadora frente a sus clientes”, indicó Sebastián Calens, vicepresidente de Desarrollo de Productos para Fiserv en Latinoamérica Sur.

Según estudios recientes, casi un 20 % de la población argentina utiliza este tipo de activos digitales, representando un aproximado de 8,5 millones de personas. El aumento sostenido tanto de usuarios como del volumen de transacciones consolida al país como un mercado clave para la innovación financiera y uno de los principales centros de adopción de criptomonedas en el mundo.

“Fiserv sigue anticipando tendencias y ofreciendo soluciones a los comercios para hacer crecer sus negocios con seguridad y confianza, demostrando capacidad de innovación y de colaboración. La incorporación de esta nueva modalidad de pago en Clover es posible gracias a su capacidad de albergar desarrollos de emprendedores que nos eligen para escalar sus proyectos no solo a nivel nacional, sino también a nivel regional” añadió Calens, y concluyó: “Con Clover estamos en el centro de la evolución de los medios de pago; al sumar más opciones de pago fortalecemos el ecosistema, y nos consolidamos como plataforma que impulsa, conecta y expande oportunidades”.