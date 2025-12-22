Para hinchas de Juventud Antoniana: el Federal A iniciará en marzo y tendrá dos ascensos y cuatro descensos

El Consejo Federal dio a conocer cómo será la temporada 2026 del Torneo Federal A, categoría en la que se encuentra el Centro Juventud Antoniana.

En la transmisión de AFA proyectaron un texto en el que se informa que la conformación de las zonas se hará una vez que finalice el Torneo Regional Amateur que se encuentra en disputa, del cual surgirán los cuatro clubes que ascenderán al Federal A 2026.

El formato, será similar al de la última temporada. Se mantendrá el esquema de cuatro zonas, las cuáles se definirán en su composición cuando se cuente con todos los equipos y aún no hay fecha de sorteos.

Se mantendrá el esquema dispuesto para los ascensos y descensos: dos conjuntos subirán de forma directa a la Primera Nacional y cuatro conjuntos deberán disputar el Regional 2027.