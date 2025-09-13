Milagro para el mundo: llenos de historia, una multitud de los Valles llegó hasta la Catedral

Las calles del centro de Salta se transformaron hoy en un escenario de emoción y fe. Desde primeras horas del día comenzaron a llegar a la Catedral Basílica peregrinos de distintos puntos de la provincia y del país, en el marco del Milagro 2025. Según registros del templo, se esperan unas 300 peregrinaciones entre hoy los próximos dos días, con caminantes y ciclistas provenientes de los Valles Calchaquíes, Las Cuevas, Molinos, Seclantás e incluso delegaciones desde Perú, que arribó este viernes.

Emocionante llegada de los péregrinos. Javier Rueda

Desde Las Cuevas llegaron alrededor de 30 caminantes tras recorrer más de 120 kilómetros en varios días, pasando por Incamayo, Campo Quijano y El Yosque. Florencio Lexe, uno de los peregrinos, relató su experiencia: "No hay cansancio. La fe fue de montaña. Pido trabajo y salud para todos en estos tiempos difíciles. Teniendo fe todo va a salir bien".

Luego arribaron, en medio de mucha emoción los peregrinos de Brealitos, quienes llegaron cantando y agradeciendo.

Más tarde fue el tiempo de la gente que llegó desde Cachi. Una columna muy grande de peregrinos que salieron desde su pueblo el pasado 9 de septiembre y desde ese día están en ruta, atravesando distintos problemas. Siempre enfocados en la fe.

También hubo espacio para peregrinos que llegaron en bicicleta, desde los Valles Calchaquíes.





A lo largo de la mañana, el operativo de tránsito y los servidores del santuario acompañaron el ingreso de cada grupo a la Catedral Basílica, mientras turistas y salteños aplaudían y fotografiaban el momento.

Así, entre bicicletas, banderas, imágenes religiosas y lágrimas, se vive el Milagro 2025 en las puertas de la Catedral Basílica de Salta, donde cada historia y cada promesa alimentan una de las tradiciones de fe más importantes del país.