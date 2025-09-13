¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

13 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
TEMAS

Rugby Chapionship
El tiempo en Salta
Violencia
Tartagal
Misa Estacional
Inseguridad en Mosconi
Inseguridad en Salta
Tenis
#MILAGROPARAELMUNDO
#MILAGROPARAELMUNDO

Milagro para el mundo: llenos de historia, una multitud de los Valles llegó hasta la Catedral

En el inicio de las jornadas más intensas de la Fiesta del Milagro, cientos de fieles arribaron a la Catedral Basílica desde distintas localidades salteñas y provincias vecinas. Se esperan cerca de 300 peregrinaciones para estos días.
Sabado, 13 de septiembre de 2025 13:59
Emocionante llegada de los péregrinos. Javier Rueda
Las calles del centro de Salta se transformaron hoy en un escenario de emoción y fe. Desde primeras horas del día comenzaron a llegar a la Catedral Basílica peregrinos de distintos puntos de la provincia y del país, en el marco del Milagro 2025. Según registros del templo, se esperan unas 300 peregrinaciones entre hoy los próximos dos días, con caminantes y ciclistas provenientes de los Valles Calchaquíes, Las Cuevas, Molinos, Seclantás e incluso delegaciones desde Perú, que arribó este viernes.

Emocionante llegada de los péregrinos. Javier Rueda

Desde Las Cuevas llegaron alrededor de 30 caminantes tras recorrer más de 120 kilómetros en varios días, pasando por Incamayo, Campo Quijano y El Yosque. Florencio Lexe, uno de los peregrinos, relató su experiencia: "No hay cansancio. La fe fue de montaña. Pido trabajo y salud para todos en estos tiempos difíciles. Teniendo fe todo va a salir bien".

Emocionante llegada de los péregrinos. Javier Rueda

Luego arribaron, en medio de mucha emoción los peregrinos de Brealitos, quienes llegaron cantando y agradeciendo.

Emocionante llegada de los péregrinos. Javier Rueda

Más tarde fue el tiempo de la gente que llegó desde Cachi. Una columna muy grande de peregrinos que salieron desde su pueblo el pasado 9 de septiembre y desde ese día están en ruta, atravesando distintos problemas. Siempre enfocados en la fe.

Emocionante llegada de los péregrinos. Javier Rueda

También hubo espacio para peregrinos que llegaron en bicicleta, desde los Valles Calchaquíes.


Emocionante llegada de los péregrinos. Javier Rueda

A lo largo de la mañana, el operativo de tránsito y los servidores del santuario acompañaron el ingreso de cada grupo a la Catedral Basílica, mientras turistas y salteños aplaudían y fotografiaban el momento.

Emocionante llegada de los péregrinos. Javier Rueda

Así, entre bicicletas, banderas, imágenes religiosas y lágrimas, se vive el Milagro 2025 en las puertas de la Catedral Basílica de Salta, donde cada historia y cada promesa alimentan una de las tradiciones de fe más importantes del país.

Emocionante llegada de los péregrinos. Javier Rueda

