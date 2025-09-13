Milagro para el mundo: llenos de historia, una multitud de los Valles llegó hasta la Catedral

inicia sesión o regístrate.
Las calles del centro de Salta se transformaron hoy en un escenario de emoción y fe. Desde primeras horas del día comenzaron a llegar a la Catedral Basílica peregrinos de distintos puntos de la provincia y del país, en el marco del Milagro 2025. Según registros del templo, se esperan unas 300 peregrinaciones entre hoy los próximos dos días, con caminantes y ciclistas provenientes de los Valles Calchaquíes, Las Cuevas, Molinos, Seclantás e incluso delegaciones desde Perú, que arribó este viernes.
Desde Las Cuevas llegaron alrededor de 30 caminantes tras recorrer más de 120 kilómetros en varios días, pasando por Incamayo, Campo Quijano y El Yosque. Florencio Lexe, uno de los peregrinos, relató su experiencia: "No hay cansancio. La fe fue de montaña. Pido trabajo y salud para todos en estos tiempos difíciles. Teniendo fe todo va a salir bien".
Luego arribaron, en medio de mucha emoción los peregrinos de Brealitos, quienes llegaron cantando y agradeciendo.
Más tarde fue el tiempo de la gente que llegó desde Cachi. Una columna muy grande de peregrinos que salieron desde su pueblo el pasado 9 de septiembre y desde ese día están en ruta, atravesando distintos problemas. Siempre enfocados en la fe.
También hubo espacio para peregrinos que llegaron en bicicleta, desde los Valles Calchaquíes.
A lo largo de la mañana, el operativo de tránsito y los servidores del santuario acompañaron el ingreso de cada grupo a la Catedral Basílica, mientras turistas y salteños aplaudían y fotografiaban el momento.
Así, entre bicicletas, banderas, imágenes religiosas y lágrimas, se vive el Milagro 2025 en las puertas de la Catedral Basílica de Salta, donde cada historia y cada promesa alimentan una de las tradiciones de fe más importantes del país.