A la espera de la reactivación de la actividad económica

La economía argentina atraviesa un momento complejo y en Salta la caída de la actividad se siente con fuerza en todos los sectores. El contexto actual obliga a las empresas a sostenerse generando producción, aunque los factores que determinan la rentabilidad muchas veces son externos e imprevisibles. A esto se suma que 2025 es un año electoral de medio término, lo que agrega incertidumbre al escenario.

Si bien la provincia se caracteriza por su producción agroindustrial, el turismo es otro de sus motores principales y hoy también sufre la crisis. La producción de hidrocarburos en el norte está lejos de los niveles históricos, mientras que la minería aparece como la gran esperanza, con el desarrollo del litio y otros minerales, aunque en el último tiempo hubo una ralentización de las actividades. Pese a ello, esta actividad comenzó a traccionar demanda de servicios diversos -logística, infraestructura in situ, materiales y montajes- generando un movimiento en la oferta de servicios que involucra a cámaras empresariales y al gobierno, tanto en su rol formal como informal.

En este marco, MARO se presenta como una empresa de servicios de aplicación en todos los sectores de la economía. Integra las cámaras de referencia -como la Cámara de la Construcción y Capemisa- y compite en licitaciones de servicios en forma individual o en UTE.

La producción de bienes primarios requiere ingeniería de base para ser eficiente. MARO sostiene que esta cadena de valor necesita recursos capacitados, proactivos y comprometidos.