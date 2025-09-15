PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
26°
15 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

IPS
Sismo en Salta
#MILAGROPARAELMUNDO
#MILAGROPARAELMUNDO
Milagro Para El Mundo
Atletismo
Milagro Para El Mundo
Milagro Para El Mundo
Milagro Para El Mundo
IPS
Sismo en Salta
#MILAGROPARAELMUNDO
#MILAGROPARAELMUNDO
Milagro Para El Mundo
Atletismo
Milagro Para El Mundo
Milagro Para El Mundo
Milagro Para El Mundo

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1455.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Milagro en Salta: emoción de los salteños al paso del Señor del Milagro

Con un sol a pleno, miles de salteños saludan el paso de la imagen del Señor del Milagro.
Lunes, 15 de septiembre de 2025 16:54
Fotos: Javier Rueda
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La procesión se vive a pleno en Salta y miles de personas saludan el paso de las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro. Salta vive su mayor fiesta patronal. 

Fotos: Javier Rueda

Fotos: Javier Rueda

Fotos: Javier Rueda

Fotos: Javier Rueda

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD