Alejandro I se integra a una red global de hoteles

El emblemático Alejandro I Hotel de Salta inicia una nueva etapa como "Affiliated by Meliá", sumándose al portafolio global de la cadena Meliá Hotels International. La alianza aporta respaldo y visibilidad internacional sin perder la esencia y la identidad local del histórico establecimiento.

Ubicado a dos cuadras de la Plaza 9 de Julio, Alejandro I Hotel se consolidó desde su apertura como un referente de hospitalidad en el norte argentino. Su posición estratégica, junto a la oferta cultural, turística y gastronómica de la ciudad, lo convirtió en la elección de viajeros de negocios y placer.

Con 160 habitaciones y 7 suites distribuidas en 14 pisos, todas renovadas con estilo contemporáneo y regional, el hotel ofrece vistas panorámicas a los cerros y al casco histórico. Completa su propuesta con un Health Club de más de 1.000 m² con piscina climatizada, sauna, sala de masajes, solárium y gimnasio; el restaurante "El Mesón" que fusiona sabores autóctonos con técnicas de vanguardia; y cinco salones equipados con tecnología de última generación para eventos sociales y corporativos.

La integración a la red Affiliated by Meliá permite al hotel mantener su equipo y su impronta salteña sumando ventajas concretas: presencia en la plataforma global melia.com, incorporación al programa de fidelidad Meliá Rewards, acceso a nuevos mercados internacionales y oportunidades comerciales.

Como parte del proceso de alineación con los estándares globales, el establecimiento está actualizando sistemas operativos y herramientas tecnológicas para ofrecer una experiencia más ágil, eficiente y personalizada en atención, reservas y gestión interna.

"Seguimos siendo el mismo hotel, con la atención cálida y el espíritu del norte argentino, pero ahora contamos con el respaldo, la red global y los estándares de una marca reconocida en todo el mundo", afirmó Rubén Levin, presidente del directorio del hotel.

Desde la casa matriz, el presidente y CEO de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, destacó: "Argentina es un país con un enorme atractivo turístico y cultural, y Salta representa uno de sus destinos más auténticos y con mayor proyección. La incorporación del actual Hotel Alejandro I a nuestro portfolio nos permite seguir creciendo con socios locales de confianza y ofrecer a nuestros clientes experiencias únicas en destinos con identidad propia".

Meliá Hotels International cuenta hoy con cinco hoteles operativos en Argentina y otros cuatro en proceso de apertura. Con esta incorporación, la cadena refuerza su estrategia de crecimiento global y su compromiso con el turismo sostenible en América Latina.

El acuerdo supone también una oportunidad para posicionar a Salta a nivel internacional, atrayendo nuevos perfiles de viajeros y fortaleciendo su desarrollo turístico y corporativo. Con esta nueva etapa como Alejandro I Affiliated by Meliá, el hotel salteño mantiene su calidez y su sello local, pero suma la potencia de una marca global reconocida por su innovación, digitalización y turismo responsable.