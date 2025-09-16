Balance positivo del operativo municipal durante el Milagro

Un amplio operativo de asistencia y seguridad se desarrolló durante el Milagro en la ciudad. Las tareas iniciaron hace una semana con los preparativos y acondicionamientos de lugares seguros, y continuaron durante la llegada de los peregrinos. Estas acciones, siguieron durante el Triduo, la procesión y la fiesta religiosa central en honor a los Santos Patronos Tutelares.

Desarrollo Social brindó asistencia a los peregrinos que ingresaron a la Capital mediante un puesto que contó con la participación de podólogos y enfermeros, se entregó agua fresca y comida, y se colocaron baños químicos.

En el caso del área de Tránsito, se efectuaron distintos cortes y despejes en las calles cercanas a la catedral y también en diferentes puntos de la ciudad, buscando que los fieles realicen el tradicional recorrido sin inconvenientes y de la mejor manera posible. Hubo en total 200 agentes y 80 puntos con cortes o filtros.

El apoyo de Tránsito, una de las tareas realizadas.

Desde el 105, Protección Ciudadana informó que se tuvieron que atender pocos casos de gente descompensada, ninguno de gravedad. El servicio incluyó cordones para el ingreso y egreso de las ambulancias.

Durante la fiesta religiosa y una vez finalizada la misma se procedió a realizar un intenso operativo de higiene urbana para mantener la limpieza. Los puntos centrales fueron el parque 20 de Febrero, el circuito de la procesión y la plaza 9 de Julio, entre otros lugares.

También, hubo puestos de Educación Ambiental donde se recolectaron y acopiaron las botellas de plástico que luego serán entregadas a las cooperativas para fomentar la economía circular. Bienestar Animal atendió e identificó a los perros que acompañaban a los grupos de peregrinos para luego poder restituirlos a sus dueños o barrios. En estos puestos, también hubo vacunación antirrábica y desparasitación.