Más de 4.800 atenciones médicas durante el fin de semana del Milagro en Salta

Más de 4.800 personas fueron asistidas en distintas guardias hospitalarias y puestos sanitarios de la ciudad de Salta durante el fin de semana largo del Milagro salteño. El Sistema de Emergencia Médica para Accidentes y Catástrofes (SAMEC) realizó 1.373 atenciones prehospitalarias entre las 7 del viernes 12 y las 7 de la mañana de hoy, con emergencias que incluyeron golpes de calor, deshidratación, hipertensión arterial, cuadros gastrointestinales, problemas respiratorios, crisis nerviosas y politraumatismos.

Durante la Procesión del Señor y la Virgen del Milagro, se registraron 906 asistencias en los 5 puestos médicos de avanzada y en las 23 ambulancias desplegadas para cubrir la multitud.

Materno Infantil

El hospital Materno Infantil atendió 1.340 consultas entre el viernes y el lunes. En la guardia de adultos se asistieron 321 pacientes, con 65 internaciones. Hubo 124 atenciones ginecológicas, 98 obstétricas y 52 de clínica médica. En la guardia pediátrica ingresaron 1.019 pacientes, con 68 hospitalizados. Las principales causas fueron patologías respiratorias (261), gastroenteritis (130), traumatismos varios (126), mordeduras de perros (5), influenza (24), un quemado y dos accidentes de tránsito. Además, se registraron 41 nacidos vivos: 26 varones y 15 mujeres.

San Bernardo

En el hospital San Bernardo se contabilizaron 1.046 consultas, de las cuales 846 fueron ambulatorias y 214 requirieron internación. Se atendieron 125 accidentados, entre ellos 60 por siniestros viales:43 motociclistas, 9 ciclistas, 2 automovilistas, 2 transeúntes y 4 usuarios de transporte público. Además, 75 pacientes fueron derivados desde otros centros de salud.

Papa Francisco

El hospital Papa Francisco reportó 406 atenciones, de las cuales 387 fueron ambulatorias. Hubo 19 casos por accidentes, 4 por arma blanca, 4 por accidentes de tránsito y 11 por otras causas.

Señor del Milagro

En la guardia del hospital Señor del Milagro se atendieron 543 personas, principalmente por rinofaringitis aguda, gastroenteritis, faringitis y bronquitis aguda.

Arturo Oñativia

El hospital Arturo Oñativia registró 82 consultas de emergencia por infección urinaria, abdomen agudo, diabetes mellitus, absceso en piso de boca y emergencias hipertensivas.

Miguel Ragone

En el hospital Dr. Miguel Ragone se recibieron 34 consultas en la guardia, entre ellas psicológicas y psiquiátricas.

El operativo sanitario desplegado durante la festividad del Milagro permitió responder a miles de emergencias en tiempo real y dejó cifras inéditas de asistencia médica en la capital salteña durante uno de los eventos religiosos más multitudinarios del país.