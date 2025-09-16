PUBLICIDAD

16 de Septiembre, Salta
Crimen de Jimena Salas
Causa Jimena Salas
Champions League
Trata de personas
El gobierno de Javier Milei
Charlie Kirk
San Lorenzo
Especial
El clima en Salta
Salta

El clima en Salta: cómo estarán los días en la previa de la primavera y el Día del Estudiante

El meteorólogo Edgardo Escobar comentó a El Tribuno cómo estará el tiempo durante la semana.
Martes, 16 de septiembre de 2025 18:01
La primavera se adelantó en Salta y el lunes la temperatura rozó los 30º (llegó a 29º durante la procesión del Señor y la Virgen del Milagro), y si bien este martes bajó a 21º de máxima , en los próximos días volverá a subir, según indicó el meteorólogo Edgardo Escobar.

"Para el miércoles se estima una máxima de entre 25º y 26º y no se descargar una baja probabilidad de precipitaciones y tormentas aisladas".

Luego continuará en ascenso "con días con menos nubosidad". El jueves se espera una máxima de 30º y una mínima de 14º.

El viernes y sábado las máximas serán de aproximadamente 35º y la mínima de 15º.

¿Cómo estará el tiempo en el inicio de la primavera y Día del Estudiante?

El domingo, con el comienzo de la primavera y Día del Estudiante, bajará la temperatura. La máxima será de 25º y la mínima será de 14. "Habrá baja probabilidad de precipitaciones hacia la noche", sostuvo Escobar.

Para el lunes, con probables precipitaciones, se espera un descenso de temperatura y la máxima será de 18º.  

