Quedó habilitado el nuevo egreso de Hipólito Yrigoyen

Vialidad Nacional Salta informa que concluyeron los trabajos de carpeta asfáltica en Hipólito Yrigoyen, ejecutados por el Gobierno de la Provincia sobre la calle Hernando de Lerma que conecta al nuevo puente de egreso, quedando habilitado un punto clave de conexión hacia la localidad de Orán.

La obra del nuevo Puente Distribuidor ejecutada por Vialidad Nacional, comprendió el perfilado y nivelación de la colectora, la ejecución de la carpeta de rodamiento, la instalación del sistema de iluminación y la construcción de la pasarela peatonal. Estas acciones mejoran las condiciones de circulación, refuerzan la seguridad vial y garantizan una adecuada visibilidad nocturna en un tramo de alta demanda vehicular.

En este marco, cabe destacar que los trabajos cuentan con la articulación de la Municipalidad de Orán, que conoce de primera mano la importancia de estas mejoras y la necesidad de optimizar la circulación sobre este corredor estratégico.

Con la finalización de estas tareas, se da por concluida la Autopista Pichanal – Orán, un proyecto iniciado en 2008 y que, tras más de 12 años de espera, hoy funciona plenamente como autopista. La obra fue recibida en junio de 2023 y, desde entonces, se desarrollaron múltiples intervenciones hasta dejarla totalmente habilitada y transitable, poniendo fin a décadas de postergaciones y a desvíos que representaban un riesgo para los usuarios.

En paralelo, continúa el plan de conservación mejorativa sobre la RN 50, con tareas de desmalezado en banquinas, alcantarillas y barandas flex beam; reposición y colocación de señalamiento vertical; y bacheo profundo en distintos sectores, especialmente en el tramo Hipólito Yrigoyen – Pichanal. Estas intervenciones, que incluyen reconstrucción de bases, aplicación de riego de imprimación y ejecución de nuevas carpetas de rodamiento.