Larga espera y solo 120 cupos: padres hacen fila de hasta 20 horas para inscribir a sus hijos en la Escuela Técnica Nº 3

La demanda por un lugar en la Escuela Técnica Nº 3 Martín Miguel de Güemes, ubicada en la calle Caseros 1600 de la ciudad de Salta, desbordó todas las previsiones. Desde la tarde del lunes, decenas de padres comenzaron a instalarse frente al edificio para conseguir uno de los 120 cupos disponibles para el turno mañana del ciclo lectivo 2026.

Los aspirantes esperan recibir un número que los habilite a entregar la documentación para la preinscripción de sus hijos, todos ingresantes al primer año de secundaria. Una vez completado ese trámite, y con la finalización del nivel primario, podrán formalizar la inscripción definitiva.

La cooperadora escolar fijó un aporte de 70 mil pesos para cada familia, cifra que los padres aseguran estar dispuestos a pagar para garantizar la vacante. “Tengo dos hijos que se recibieron aquí y quiero que el menor también estudie en este colegio. Es muy bueno. Vengo desde Cerrillos porque aquí los chicos salen con un oficio, y si luego quieren continuar estudios universitarios pueden hacerlo”, relató una de las madres que llevaba más de 20 horas en la fila.

Otro padre, que hacía 14 horas aguardaba su turno, expresó: “Pago 300 mil pesos en un colegio privado y aquí, por 70 mil, mi hijo puede tener una educación de calidad. Vale la pena hacer el esfuerzo”.

La fila se extiende por dos cuadras y muchos padres se organizan por turnos con otros familiares para no perder el lugar. “Los 120 números se terminan rápido, por eso estamos desde ayer”, coincidieron varios de los presentes.

La Escuela Técnica Nº 3 Martín Miguel de Güemes es una de las instituciones educativas más solicitadas de Salta por su formación en especialidades de Informática y Automotores, que brinda a los egresados títulos técnicos reconocidos y una rápida inserción laboral. "Mi esposo se recibió acá, y hoy queremos que nuestro hijo también tenga la oportunidad de estudiar acá. Sería un orgullo para nosotros poder conseguir un cupo y poder inscribirlo porque sabemos de la calidad de sus profesores", indicó otra madre.