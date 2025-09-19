Dos incendios de pastizales quemaron 40 hectáreas en la zona sur

Un doble incendio de pastizales se desató en la tarde de este viernes en la zona sur de la ciudad de Salta y generó preocupación entre los vecinos. El fuego se expandió sobre pastizales en inmediaciones del barrio El Retiro y en áreas cercanas al aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes.

La superficie afectada alcanzó aproximadamente 40 hectáreas. La primera alerta ingresó al Sistema de Emergencias 911 a través de un llamado de un ciudadano, lo que permitió una rápida intervención de los equipos de emergencia.

Trabajaron en el lugar brigadistas forestales, bomberos de la Policía de Salta y Bomberos Voluntarios “Martín Albarracín”, con la coordinación de la Subsecretaría de Defensa Civil. El director de Operaciones de ese organismo, Matías Garrone, supervisó las tareas y encabezó el despliegue de los equipos de ataque rápido.

El operativo logró sofocar dos focos ígneos y luego se desarrollaron tareas de enfriamiento en los sectores comprometidos para reducir el riesgo de reactivación. No se informaron daños en viviendas ni víctimas, aunque las llamas se extendieron sobre una amplia zona de vegetación.

